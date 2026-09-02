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Kayseri'de Akraba Kavgası Kanlı Bitti: 24 Yaşındaki Genç Bıçaklandı

Kayseri'de Akraba Kavgası Kanlı Bitti: 24 Yaşındaki Genç Bıçaklandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki F.K., bıçakla ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genci hastaneye kaldırırken, şüpheli S.K. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki genç bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bölükbaşı Caddesi üzerinde iddiaya göre akrabalar arasında çıkan kavgada S.K., F.K.'yi (24) bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan F.K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırdı. Şüpheli S.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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