Savaşın ateşi piyasaya sıçradı! Brent petrol 95 doları aştı

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmaların etkisi küresel piyasalara yansıdı. Karşılıklı saldırılar ve dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek kesintilere ilişkin endişeler, petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açtı.

Dün 89,12 dolara kadar yükselen ve günü 88,37 dolardan tamamlayan Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 23.19 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 7,8 artarak 95,27 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı ise 90,77 dolar seviyesinde işlem gördü.

DÜĞÜN EVİ SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin arkasında ABD ile İran arasında yeniden başlayan karşılıklı saldırılar bulunuyor.

ABD, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinin Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu hedef aldı. Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ilk açıklamasında saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Nefisi daha sonra can kaybının 4'e yükseldiğini açıkladı.

ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME

Saldırının ardından İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bölgedeki üslerine yönelik operasyon başlattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, düğün evine yönelik saldırıya misilleme olarak Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait "Camp Titin" üssünü balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı.

İran ordusu ayrıca Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin bulunduğu merkezlere kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları, ABD saldırılarının Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı daha da artırdığını belirterek saldırılara karşılık vermeyi sürdürecekleri mesajını verdi.

TRUMP'TAN "DAHA BÜYÜK SALDIRI" TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a yönelik "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı.

Trump, "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, söz konusu saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık gerçekleştirildiğini savundu.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

Karşılıklı saldırıların yeniden başlamasıyla enerji piyasalarında gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Çatışmaların uzaması halinde boğaz üzerinden gerçekleştirilen enerji sevkiyatında kesintiler yaşanabileceğine yönelik endişeler petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Küresel petrol arzına ilişkin belirsizliğin artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,8 yükselerek 95,27 dolara ulaştı.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik olarak 95,95 dolar direnç, 90,77 dolar ise destek bölgesi olarak takip ediliyor.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların seyri ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak gelişmeler, petrol piyasalarının yönü açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak: Haberler.com