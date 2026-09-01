Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Savunma İşbirliği Yunanistan'ı Tedirgin Etti

Eski Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Konstantinos Ziazias, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğinin, Ankara'nın bölgesel ağırlığını artırdığını ve Doğu Akdeniz'den Körfez'e uzanan daha geniş bir etki alanı oluşturduğunu vurguladı.

Ziazias, Yunan savunma sitesi Militaire.gr'de yayımlanan açıklamasında, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğini değerlendirdi.

Konstantinos Ziazias, söz konusu işbirliğinin, Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisi ve NATO tecrübesini, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve enerji gücünü ve Pakistan'ın askeri kapasitesini bir araya getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin bu işbirliği sayesinde jeopolitik rolünü ve bölgesel ağırlığını artırmayı hedeflediğini vurgulayan Ziazias, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na uzanan daha geniş bir stratejik işbirliği ağı kurduğunu ifade etti.

Ziazias, Türkiye'nin aynı zamanda Suudi Arabistan gibi güvenlik ihtiyacı bulunan ülkeler açısından potansiyel bir güvenlik sağlayıcısı konumuna yükseldiğini aktardı.

Ankara'nın savunma sanayisi ihracatını artırmayı ve Suudi sermayesine erişimini genişletmeyi amaçladığını kaydeden Ziazias, Türkiye'nin söz konusu anlaşmayla daha geniş hareket alanı ve daha yüksek pazarlık gücü kazandığını, bunun Yunanistan'ın bölgedeki stratejik hesaplarını da etkilediğini dile getirdi.

Konstantinos Ziazias, Ankara ile Riyad arasındaki yakınlaşmanın İsrail'in bölgedeki planlarını da etkileyebileceğine işaret ederek, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile savunma işbirliğinin İsrail-Suudi Arabistan yakınlaşmasını zorlaştırabileceğine dikkati çekti.

Gelişmelerin Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a ilişkin önceki stratejik yaklaşımını yeniden değerlendirmesini gerektirdiğini aktaran Ziazias, Atina'nın bölgede Türkiye'nin şekillendirdiği yeni dengeleri dikkate almak zorunda kaldığını kaydetti.

Ziazias, Yunanistan'ın buna aşırı tepki yerine uzun vadeli stratejiyle karşılık vermesi gerektiğini vurgulayarak, Atina'nın ABD, Fransa, İsrail, GKRY, Mısır ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA