Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kimdir? Kuzgun, Unicorn, Geyik, Tavuskuşu, Aslan, Ejderha, Ayna, Dinozor ve Ördek kimdir? - Haberler
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Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kimdir? Kuzgun, Unicorn, Geyik, Tavuskuşu, Aslan, Ejderha, Ayna, Dinozor ve Ördek kimdir?

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kimdir? Kuzgun, Unicorn, Geyik, Tavuskuşu, Aslan, Ejderha, Ayna, Dinozor ve Ördek kimdir?
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Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır. Yarışmadaki ünlüler kimdir merak ediliyor. Peki, Maske Kimsin Sen ünlü yarışmacılar kimler? Maskenin altındaki ünlüler kim? Kuzgun, Unicorn, Geyik, Tavuskuşu, Aslan, Ejderha, Ayna, Dinozor ve Ördek kimdir?

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kimdir? Peki, Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Gözcü kimdir? Şövalye kimdir? Aslan kimdir? Ejderha kimdir? Geyik kimdir? Ayna kimdir? Ördek kimdir? Unicorn kimdir? İskelet kimdir? Kuzgun kimdir? Tavuskuşu kimdir? Gladyatör kimdir? Hangi maskelerin altındaki ünlüler belli oldu? Maske Kimsin Sen Kuzgun, Unicorn, Geyik, Tavuskuşu, Aslan, Ejderha, Ayna, Dinozor ve Ördek kimdir? İşte bilgiler...

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

  • - Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
  • - Eda Ece
  • - Melis Sezen
  • - Alican Yücesoy
  • - Doğu Demirkol

Sunucu : Tansel Öngel

  • Unicorn - TBA
  • Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oluyor.)
  • Geyik - TBA
  • Tavuskuşu - TBA
  • Aslan - TBA
  • Ejderha - TBA
  • Ayna - TBA
  • Şövalye - TBA (Ender Saraç - 5. bölümde açıklanan isim)
  • Dinozor - TBA
  • Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oluyor.)
  • İskelet - TBA (Keremcem - 4. bölümde açıklanan isim.)
  • Kuzgun - TBA
  • Ördek - TBA
  • Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oluyor.)

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kim? Ağaç, Gözcü, Şövalye, Aslan, Ejderha, Geyik, Unicorn, Ayna, Ördek, Dinozor, İskelet, Kuzgun kimdir?

Henüz hepsi belli olmadı. İlk hafta Gözcü'nün kim olduğu açıklandı. 2. 3. 4. ve 5. haftalarda da açıklandı. Açıklanan isimler aşağıdaki gibidir. Diğerleri zamanla açıklanacak.

Maske Kimsin Sen her Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

Şuana kadar sadece Gözcü'nün gerçek ismi belli oldu. Gözcü, dünyaca ünlü futbolcumuz "Ümit Karan" çıkmıştır.

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kim? Ağaç, Gözcü, Şövalye, Aslan, Ejderha, Geyik, Unicorn, Ayna, Ördek, Dinozor, İskelet, Kuzgun kimdir?

Maske Kimsin Sen programının 2. bölümünde Gladyatör'ün kim olduğu ortaya çıktı.

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kim? Ağaç, Gözcü, Şövalye, Aslan, Ejderha, Geyik, Unicorn, Ayna, Ördek, Dinozor, İskelet, Kuzgun kimdir?

Gladyatör ünlü şef Hazer Amani çıktı.

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kim? Ağaç, Gözcü, Şövalye, Aslan, Ejderha, Geyik, Unicorn, Ayna, Ördek, Dinozor, İskelet, Kuzgun kimdir?

Maske Kimsin Sen programının 3. bölümünde Ağaç'ın kim olduğu ortaya çıktı. Ağaç ünlü oyuncu Derya Baykal çıktı.

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kim? Ağaç, Gözcü, Şövalye, Aslan, Ejderha, Geyik, Unicorn, Ayna, Ördek, Dinozor, İskelet, Kuzgun kimdir?

Maske Kimsin Sen 4. bölümde açıklanan isim Keremcem oldu.

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kim? Ağaç, Gözcü, Şövalye, Aslan, Ejderha, Geyik, Unicorn, Ayna, Ördek, Dinozor, İskelet, Kuzgun kimdir?

5. bölümde ise Şövalye maskesinin altındaki kişi ünlü doktor Ender Saraç çıktı.

Açıklanan ünlüler:

  • Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm
  • Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm
  • Ağaç (Derya Baykal) - 3. Bölüm
  • İskelet (Keremcem) - 4. Bölüm
  • Şövalye (Ender Saraç) - 5. Bölüm

Zamanla diğer açıklananlar da eklenecektir...

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