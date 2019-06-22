Marvel da Neymiş: Bütün Pixar Evreninin Birbirine Bağlı Olduğunu Kanıtlayan Efsane Teori

Birçok kişi Marvel Sinematik Evreninin özgün olduğunu ve tüm filmlerin birbiriyle bağlı olduğunu bilir. Aynı şey DC evreni için de geçerli. Ancak bunu Pixar filmleri için söylemek biraz zor çünkü bir karakter birden fazla filmde karşımıza çıkmıyor ve filmlerdeki hikâyeler için belirli bir zaman periyodu yok.

Jon Negroni isimli bir yazar, bunun aslında böyle olmadığını savunduğu Pixar Teorisi'ni ortaya attı. Ona göre var olan bütün filmler birbiriyle bağlantılı ve aslında hepsi büyük tek bir film oluşturuyor. Rafael Poulain isimli bir Twitter kullanıcısı da hayranları dertten kurtararak bütün bu teoriyi özetlemiş. (Yine de Pixar Teroisi'nin tamamını okumak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.)

Aşağıda Türkçeleştirdiğimiz hikayede, Pixar evreni ila alakalı sıkça spoiler yer almaktadır. Yazıyı okurken bunu göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz.