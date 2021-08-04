Marmaris'te yangınla mücadele eden görevlilerin içme suyunu çöpe atan 3 kişiye gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınına müdahale eden görevlilere götürülecek olan pet şişe ve damanacalar içindeki suları çöpe atarken görüntülenen 3 kişi, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınına müdahale eden görevlilere götürülecek olan pet şişe ve damanacalar içindeki suları çöpe atarken görüntülenen 3 kişi, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinde plastik şişe ve damacanaları buz tutup çatladığı için çöpe attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Armutalan Mahallesi'nde bugün öğlen saatlerinde, 48 J 4599 plakalı bir panelvan minibüsten 3 kişi Armutalan Mahallesi'ndeki çöp konteynerine 30 cc ve 1 litrelik pet şişeler ile 5 litrelik damacanalar halindeki onlarca suyu çöpe attı. O anlar, balkonda çamaşır asan bir kadın tarafından fark edilip, cep telefonu ile görüntülendi. Çöpe atılan suların orman söndürme ekiplerine götürülmesi gereken sular olduğundan şüphelenen kadın, durumu polise bildirip, kullandıkları panelvan minibüsün plakasını verdi.

Polis, telsiz anonsları ile söz konusu minibüsün plakasını tüm birimlere bildirdi. Şüphelilerin içinde bulunduğu minibüs, ilçe merkezine 37 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi'nde TOMA'ların söndürme çalışmalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından fark edilip, durduruldu. İçindeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polise verdikleri ilk ifadelerinde, suların buz tutması sonucu plastik şişe ve damacanaların patlaması nedeniyle çöpe attıklarını söyledikleri öğrenildi.YANGIN BÖLGESİNDEKİ GÖREVLİLERE ERZAK GÖTÜREN EKİPTE YER ALIYORLAR

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürerken, sabıkaları ve herhangi bir siyasi partiye üyelikleri olmadığı kurulan destek merkezinden getirilen yiyecek ve içecekleri yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına götürmekle görevli ekipte yer aldıkları bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan