Marmaris'te su sorunu; vatandaşlar tepkili

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü kırsal turistik bölgelerinde yaşanan su kesintileri, işletmecileri ve tatilcilerin tepkisine yol açtı. Yöre halkı "Susuzluk canımızdan bezdirdi" diyerek ihtiyaçlarını açtıkları artezyen kuyularından ve tankerlerle taşınan sularla gidermeye başladıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşlar, izole ve doğanın içinde tatili tercih ediyor. Talep gören kentlerin başında Marmaris de geliyor. İlçenin doğa güzelliyle dikkati çeken Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca, Bayır ve Çiftlik mahallelerinde, nüfüs yaz aylarında neredeyse 10 kat arttı. Nüfusun artmasıyla birlikte su sıkıntısı da baş gösterdi. Turistik bölgelerde işletmecilerin açtıkları artezyenlerin kuruması ve sık yaşanan su kesintileri tepki çekti. Yöre halkı, ihtiyaçlarını açtıkları yeni artezyen kuyularından ve tankerlerle taşınan sularla gidermeye başladı. 100 lira olan tanker taşıma ücretinin bu dönemde, 3 kat artarak 300 liraya çıktığı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; su yetersizliğinin nedeni olarak yağmurun yağmaması ve kuraklığın artması olarak bildirildi. Kaynak suların yetersiz olduğunu iddia eden Büyükşehir Belediye yetkilileri, "Genel kuraklığa bağlı olarak yağışlardaki azalmadan dolayı kaynak suları yetersiz kalıyor. Tankerlerle su taşıyarak takviye yapmaya çalışılıyor. Yoğunluk nedeniyle aşırı trafik tankerin işlerini yapmasını uzatıyor. Yeni tankerler kiralandı kısa sürede sorunu çözüme kavuşturacağız" dedi.Kafeterya işletmecisi Ertan Can (28), "İşletmemde artezyen suyu var. Şebeke suyumuz yok. Mümkün olduğunca artezyen ve tankerlerle sorunu çözmeye çalışıyoruz. Artezyen suyu sert olduğu için denizden çekildiğini ve tuzlu olduğunu düşünüyorlar. İhtiyaçları gideremiyor" dedi. Restoran işletmecisi Ayşe Demirci (58), "Şebeke suyumuzun olmaması yaşamımızı çok zorlamaya başladı. Tankerle su getiremezsek mahvoluyoruz, canımızdan bezdik. Dün, ben ve ailem denize girdik, geldik, duş alamadık. Ne olacak bu halimiz Muğla görsün" dedi.Selimiye Mahallesi'nde 11 odalı apart otel işleten Barış Ünlü (44), "Nisan ayından itibaren yağmur düşmedi. Virüs salgını nedeniyle izole tatil yapmak isteyenler kırsal bölgelere akın etti. Her sene görülen su sıkıntısı erken başladı. Kimi işletme artezyenle gideriyor. Su sorunu yıllardır mevcut ve bir önlem alınmazsa çok daha ciddi sorunlar yaşanacaktır" dedi.Bir pansiyonda oda görevlisi olarak çalışan Eda Tepegöz (32), "Şebeke suyu çok az geliyor. Haftada 1-2 defa tankerle su getiriliyor veya marketlerde damacana alıyoruz. 4 yıldır bu mahalledeyim bir çözümün olduğunu görmedik. Sanki dağ başındayız ama turizmin orta yeri kimseden ses seda yok" dedi.Pansiyon çalışanı Orhan Başalper (24), "Yıllardır su sorunu mevcut. Bu mahallerin alt ve üst yapısı çok sıkıntılı. Günlük su ihtiyaçları tankerler ve marketlerden karşılanıyor. Belediyenin bir hizmeti yok. Laf değil çözüm istiyoruz" dedi. YAZIN KIRSAL MAHALLE NÜFUSU 10 KAT ARTIYOR

Marmaris ve 13 kırsal mahallesinin geçen sene nüfus müdürlüğü verilerine göre nüfusu 98 bin 851 olarak belirlenirken; nisan-eylül arası turizm sezonun başlamasıyla yabancı ve yerli turistle 1.5 milyona ulaşıyor. Turistik kırsal Selimiye, Orhaniye, Bayır, Turgut, Bozburun ve Söğüt gibi mahallerde küçük çaplı 356 apart otel, pansiyon ve günü birlik kiralık ev bulunuyor. Selimiye Mahallesi kış döneminde yerleşik nüfusu 1299, Söğüt Mahallesi 1672, Taşlıca 442, Turgut 1000 olurken, yaz aylarında tatilcilerin gelmesiyle 10 kat nüfusa ulaşıyor. Su ve alt yapının sorun olduğu Selimiye, Bozburun ve Söğüt Mahallerinde nüfus 35 bin civarına ulaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan