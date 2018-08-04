Mardin İkinci Turizm Patlamasına Hazır

Açık hava müzesi görünümünde olan Güneydoğunun incisi Mardin, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte turizmde büyük bir patlamanın hazırlıklarını yapıyor. 2018 yılında Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmayı başaran Mardin, sonbahar ayında turist sezonun 2 dönemi için hazırlıklarını tamamladı. Güvenlik güçlerinin bölgede sağladığı huzur ortamı ile 2018 yılında son yılların en yüksek turizm rakamlarına ulaşan Mardin'de, Kurban Bayramı ile birlikte başlayacak tatil dönemini için şimdiden otellerde rezervasyonlar yapılmaya başlandı. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Mardin Turizm Otelciler Dernek Başkanı Özgür Azad Gürgör, "Mardin'in şu an çıtası çok yüksek. Gelen misafirlerimiz çok memnun ayrılıyorlar. Bildiğiniz gibi geçen dönemlerde ciddi sıkıntılar yaşayan Mardin turizmi çok büyük bir yükselişte. Birinci dilim dediğimiz Mart, Nisan, Mayıs, Haziran tarihlerinde çok ciddi bir yoğunluk oldu. Gelen olumlu tepkiler, gelen yorumlar çok iyi. Şu anda ikinci dilim için çok ciddi bir artışın olacağını bekliyoruz. Rezervasyonlarda artış başladı" dedi.

"10 KİŞİDEN 7'Sİ MARDİN'İ TERCİH EDİYOR" Eylül, Ekim ve Kasım aylarında doluluk seviyesinin yüksek gözüktüğünü söyleyen Başkan Gürgör, "Rezervasyonların çoğaldığını görüyoruz. Tabi ki bu bölgenin terör olaylarında güvenlik sağlandığından beri ciddi bir artış oluyor. O açıdan şu anda yapılan ankette 10 kişiden 7'si Mardin'i görmek istiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE ASLINDA ŞU ANDA MARDİN'İ KONUŞUYOR" Türkiye'nin aslında şu anda Mardin'i konuştuğunu söyleyen Güngör, "Türkiye Mardin mozaiğini konuşuyor. Mardin'in açık müzesini konuşuyor. Mardin'in Dara'sını Nusaybin'ini Midyat'ını konuşuyor. O açıdan ciddi bir rağbet var. Birinci dilimde yerimiz kalmadığı dönemlerde biliyorsunuz, hemşehrilerimiz damlarını evlerini açtı. Hiçbir şekilde buraya gelen misafirimize yerimiz yok demedik. En kötü ihtimal evimize götürdük. O açıdan ikinci dilimde çok yoğun olacağını düşünüyoruz. Gösterilen tablo verilen rezervasyonlar o durumda" dedi.

"MARDİN İÇİN HEYECANLIYIZ" Mardin'e Didim'den geldiğini söyleyen yerli turistlerden Tülay Aksak, doğu gezisine çıktıklarını ifade ederek, "Biz doğu gezisine çıktık. Ürgüp'e geçtik. Adıyaman'a geldik. Adıyaman'dan Nemrut'a çıktık. Nemrut'tan Urfa'ya geldik. Oradan da Mardin'e geliyoruz. Çok methettiler. Çok heyecanlıyım. Otobüste de çok heyecanlıydım. İnsanları çok güzel hatta buranın yerlisi olan bir aile ile tanıştık. Evlerine girdik. Evlerinde muhabbet sohbet ettik. Bize çok yardımcı oldular. Otel aramamızda bize yardımcı oldular. Otelimizi yerimizi ayırttık. Bundan sonra gezeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MARDİN POPÜLER BİR KENT OLDU" Otel işletmecisi Hüseyin Uğur ise, sezondan ve huzur ortamından memnun olduklarını ifade ederek, "Mardin şu an çok popüler bir kent. Baktığınız zaman insanların sürekli aklında bir Mardin var. Geçmişteki yaşanan olaylardan dolayı insanlar erteliyordu. Bu sene artık ertelemiyorlar. Çünkü bir güzel ortam oluştu. Mardin'de önceki yıllara oranla çok büyük bir artış var" şeklinde konuştu.

(Beril Solmuşgül/İHA)