Mantık soruları! Zihninizin sınırlarını zorlayan mantık soruları

20.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 20.11.2019 13:47

Mantık soruları ile zihninizi zorlamak ya da arkadaşlarınızı köşeye sıkıştıracak sorular sormak ister misiniz? Sizler için hazırladığımız mantık soruları ile hem kendi zihninizi hem de arkadaşlarınızın zihnini sınayabileceksiniz. İşte zevkli mantık soruları, mantık muhakeme soruları, kısa mantık soruları ve cevapları ve en güzel mantık soruları.

MANTIK SORULARI 1

Bir kişi doğruyu bir kişi yanlışı söylüyor, bakalım kim doğruyu söylüyor?

Siz siz olun kimseye yalan söylemeyin, ama bu soruyu çözmeden de yemin vermeyin.

İşte sizi düşündürürken eğlendirecek zeka sorumuz.

Soru:

Bir kabilede kadınlar Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri erkekler ise Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri yalan söylemektelermiş. Diğer günlerde ise yalnızca doğruyu söylüyorlarmış.

Bir gün erkeklerden biri, kadınlardan biriyle bir araya gelmiş ve sohbet etmeye başlamış.

Laf arasında kadın erkeğe, bakın ne söylemiş?

Kadın: Dün yalan söylüyordum.

Erkek: Ben de.

Bu diyolağa dayanarak, bakalım konuştukları günün hangi gün olduğunu bulabilecek misiniz?

Sizce bu diyaloğun geçtiği gün, hangi gündür?

Cevap: Sorunun tek bir cevabı vardır, o da Perşembe'dir.

MANTIK SORULARI 2

Matematik yeteneğinin, hayatımızın temelini oluşturduğunu düşünüyorsanız bu soru tam size göre!

Alışverişte, ticarette hayatımızın kurtarıcısı niteliğinde olan matematik, bu sefer sizi biraz eğlendirecek.

Peki, işin içine mantık karışınca bu matematik soruları, birer zeka sorularına dönüşmüyor mu? İşte şimdi çok fazla matematik bilgisi istemeyen aslında doğru kurulabilecek bir mantık ile kolay çözülebilecek bir soru.

İşte Alican ile Efecan'ın çikolata hikayesi:

Soru:

Alican ile Efecan beraberce bakkala gider. Amaçları bakkaldan bir çikolata almaktır. Fakat bakkala vardıklarında farkederler ki Alican'ın bir çikolata alabilmek için 24 kuruş eksiği, Efecan'ın ise 2 kuruş eksiği vardır.

Bunun üzerine Alican fedakarlık yapıp parasını Efecan'a verir.

Ama hâlâ bir çikolata alacak paraları yoktur.

Buna göre sizce bir çikolata kaç kuruştur?

Cevabı: 25 Kuruş!

Mantık soruları

MANTIK SORULARI 3

Mezarın başında bir kız ağlıyor. Mezarda yatanın annesi ağlayan kızın annesinin kayın validesi. Mezarda yatan, ağlayan kızın nesi olur?

Cevap: Halası

MANTIK SORULARI 4

Bir akvaryumda 10 balık var. 2si boğuldu, 4 tanesi yüzüyor, 3 tanesi ise öldü. Akvaryumda kaç adet balık kalır?

Cevap:10

MANTIK SORULARI 5

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Aşağıdakilerin hepsi doğrudur

b. Tüm şıklar yanlıştır.

c. h şıkkı doğrudur.

d. b şıkkı doğrudur.

e. Aşağıdakilerin hepsi doğrudur.

f. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

g. h şıkkı yanlıştır.

h. yukarıdakilerin hepsi yanlıştır.

Cevap: B

MANTIK SORULARI 6

Bir sopa ve topun toplam fiyatı 1.10 dolardır. Sopanın fiyatı toptan 1 dolar daha pahalıdır. Bu durumda topun fiyatı ne kadardır?

Cevap: 5 Cent

MANTIK SORULARI 7

5 makine, 5 dakikada, 5 düğme üretiyorsa, 100 makine 100 düğmeyi kaç dakikada üretir?

Cevap: 47

MANTIK SORULARI 8

Özgür, aynanın karşısına geçip sol gözünü sağ eliyle tutarsa, kendini aynada sol gözünü hangi eliyle tutuyormuş gibi görür?

Cevap: Sağ

MANTIK SORULARI 9

Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker kaç ayda 28 gün vardır?

Cevap: Tüm aylarda

MANTIK SORULARI 10

Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. Sürüde salgın hastalık oldu, dokuzu ağır hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu var?

Cevap: 9 canlı koyun

MANTIK SORULARI 11

İki fare, iki krakeri iki dakikada yiyor. 18 krakeri 6 dakikada kaç fare yer?

Cevap: 6

MANTIK SORULARI12

L K J H ?

Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir?

Cevap: G

MANTIK SORULARI 13

Geldik son soruya... Bir asa ve bir şapkanın toplam fiyatı 110 liradır. Asa şapkadan 100 lira daha pahalıdır. Bu durumda şapka kaç liradır?

Cevap: 5 lira

MANTIK SORULARI 14

Albert Einstein'ın IQ'su kaçtır?

Cevap: 160

MANTIK SORULARI 15

'Genel Görelilik Kuramı' olarak da bilinen Einstein'ın en ünlü çalışmasının adını bize söyler misin?

Cevap: İzafiyet Teorisi

Mantık soruları

MANTIK SORULARI 16

Sizce dünyanın en zeki insanlarından biri olarak kabul edilen Einstein'ın beyni, ortalama insan beyninden küçük müydü, yoksa büyük müydü?

Cevap: Küçük

MANTIK SORULARI 17

Bir köyde yaşayan yaşlı bir adam ve üç kızı varmış. Yaşlı adam bir gün çok hastalanmış. Ölüm onun canını almaya geldiğinde en büyük kızı babasının 2 yıl daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Ölüm kabul etmiş. iki yıl sonra geri geldiğinde ortanca kızı ölümden babasının biraz daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Ölüm kabul etmiş. Bir yıl sonra yeniden geldiğinde bu kez en küçük kızı elinde yanan bir mumla ölümün karşısına çıkmış ve babasının bu mum bitene kadar yaşamasına izin vermesini istemiş. Ölüm bunu da kabul etmiş ve bir daha asla geri dönmemiş. Yaşlı adamın küçük kızı bunu nasıl sağladı?

Cevap: Küçük kız aldığı sözün ardından mumu söndürür ve ölüm bir daha hiç dönmez.

MANTIK SORULARI 18

Paul 25 metrelik bir merdivende boya yapıyorken bir anda ayağı kayar ve yere düşer. Ancak ölmez ya da kötü şekilde yaralanmaz. Bu nasıl olmuştur?

Cevap: Paul merdivenin ilk basamağındadır.

MANTIK SORULARI 19

Biri 25 santigrat derece diğeri 25 fahrenheit derece iki kova su var. Bu iki kovaya aynı yükseklikten aynı anda 2 madeni para atılırsa en önce hangi kovaya düşen dibe ulaşır?

Cevap: 25 Fahrenheit, -3 santigrat karşılığına geldiği için o kovadaki su buz formundadır. Dolayısıyla atılan madeni para dibi göremez.

MANTIK SORULARI 20

Evin bahçesindeki çimenler her gün bir önceki günün iki katı kadar büyüyor. Çimenler 10 günde bahçenin tamamını kapladığına göre kaçıncı günde yarısını kaplayacak kadar büyür?

Cevap: Her gün bir önceki günün iki katı büyüyorsa 9. gün bahçenin yarısını, 10. gün tamamını kaplar.

MANTIK SORULARI 21

Bir odada toplam 10 kişi var ve hepsi hem birbirini hem de bütün odayı görebilecek şekilde duruyor. Bu odaya bir elma koyacaksınız. Bu elmayı 9 kişi görebilecek sadece 1 kişi göremeyecek. Elmayı nereye koyardınız?

Cevap: Odadakilerden birinin kafasına konulan elma 9 kişi tarafından görülürken sadece bir kişi tarafından görülemez.

MANTIK SORULARI 22

Bir caddeden 2 araba geçiyor. Biri 100 km hızla diğeri 80 km hızla gidiyor. İkisi de aynı anda yolculuğa başlıyor ama caddenin aynı noktasında yan yana geliyorlar. Bu nasıl mümkün olmuştur?

Cevap: Yarım saat önce yağmur yağdığı için diğer ağaçlar ıslak sadece arkadaşının dönüştüğü ağaç kurudur. Kuru ağacı seçer.

MANTIK SORULARI 23

2 arkadaş Ann ve Mary ormanda yürüyüş yaparken bir anda yağmur bastırır ve terk edilmiş bir eve sığınırlar. Karınları acıkan iki arkadaş yağmur diner dinmez yemek bulmak için farklı noktalara doğru arayışa geçerler. Ann bir tane elma ağacı bulur ancak elmalardan yediğinde kendisi de ağaca dönüşür. Yarım saat sonra arkadaşını bulmak için oraya gelen Mary ormandan bir ses duyar. Ses, arkadaşının bir ağaca dönüştüğünü hangi ağacın Ann olduğunu bulmak için tek şansının olduğunu yoksa arkadaşının sonsuza kadar ağaç olarak kalacağını söylemektedir. Mary hangi ağacın arkadaşı olduğunu nasıl bulur?

Cevap: Ortadaki kişi diğerlerinden yüzde 25 daha fazla ağırlık taşır.

MANTIK SORULARI 24

Bir koşuya katılıyorsun, ikinci adamı solluyorsun.

Bu durumda kaçıncı sıraya yerleşmiş olursun?

Cevap: İkinciyi sollarsan onun yerini alırsın, yani ikinci olursun.

MANTIK SORULARI 25

Sonuncuyu sollarsan hangi sıralamaya çıkarsın?

Cevap: Sondan ikinci dediysen yine yanıldın! Biraz düşünsene! Sonuncuyu nasıl sollarsın?

Sen onun arkasındaysan o sonuncu olamaz değil mi? Cevabı mümkün değil!

MANTIK SORULARI 26

Bir elinizde 3 elma ve 4 portakal var. Diğer de elinizde 4 elma ve 5 portakal varsa siz tam olarak neye sahipsiniz?

Cevap: Sizin kocaman elleriniz var

MANTIK SORULARI 26

Kırmızı bir taşı mavi bir denize atarsanız ne olur?

Cevap: Taş ıslanır ve dibe batar.