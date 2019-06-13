Malatya Turgut Özal Üniversitesinde 1. Mezuniyet Töreni yapıldı

Battalgazi Tarım Yerleşkesindeki tören, Ziraat Fakültesi ile meslek yüksekokulları mezunları kortej halinde alana girmesi ile başladı.

Öğrenci ailelerinin de ilgi gösterdiği tören de Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, konuşmasına;"Ülkemiz için, milletimiz için, bayrağımız için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki, buradaki tüm gençlerimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkacaktır." ifadeleri ile başlayarak,"Üniversitemizin kuruluşunu katkı ve destekleri ile sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize çağ atlatan, Turgut Özal'ın ismini taşıyan bu üniversite, Özalları yetiştiren bu şehir elbette geleceğe büyük adımlarla yürüyecektir.Kurtuluş Mücadelesinde yüce milletimizin Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının öncülüğünde ortaya koyduğu milli mücadele ruhu bugün Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensupları içinde ilham kaynağıdır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençler için söylediği gibi, 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet korumak ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' Gençlerimiz bu sözün gereğini her zaman yerine getirecektir." şeklinde konuştu.

Üniversitenin 18 Mayıs 2018'de Battalgazi Tarım Yerleşkesinde kurulduğunu ve 1 yıllık sürede çok önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak GETAT Merkezimizi kurmakla kalmayıp, bunun uygulama ve araştırma merkezlerini de tek tek oluşturuyoruz. Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi'miz de kanser hücrelerini önlediğini bilimsel olarak kanıtladığımız Acı Kayısı Ekstresi üretimi gibi yeni bitkisel ekstrelerin üretimi yapılacak.Hedefimiz sadece uygulama değil, bu alanda eğitim ve aynı zamanda araştırma merkezide olmaktır.Hedef ve ideallerimiz kapsamında başta Tıp Fakültesi olmak üzere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, yeni fakültelerimiz ile ülkemize, milletimize ve insanlığa hizmet noktasında yeni bir vizyonu ortaya koyacağız. " dedi.

-" Bilgiyi yönetirseniz ve yönlendirirseniz o kadar adım öndesiniz demektir"

Artık dünyada marka şehirler ve marka üniversiteler ön planda olduğunu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin öncelikli hedeflerinden birisinin de marka üniversite olduğunu kaydeden rektör Prof. Dr.Aysun Bay karabulut şunları söyledi, "Geçen yüzyıl içinde çok şey değişti. Ülkeler arası mücadele ve strateji savaşları artık cephede askerler arasında yürütülmüyor. Ne kadar bilim üretir ve ne kadar o bilimsel bilgiyi yönetirseniz ve yönlendirirseniz o kadar adım öndesiniz demektir.Bilgi yönetiminin ve bilgi yönetim stratejilerinin çarpıştığı, yarıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Günümüz stratejik savaşlarının çok büyük bir bölümü bilimsel ve akademik çalışmalarla yürütüyor.Yeni savaş stratejilerinin, ekonomik savaşların kurmayları bilim insanı olmuştur.Ülkelerin ekonomik, sanayi ve kültürel büyümesine katkı sunan üniversiteler, diğer yandan harp akademileri kadar savunma alanında da önem kazanmıştır.Bu bağlamda,ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine güçlenerek ulaşabilmesi için üniversitemizde üzerine düşen görev ve sorumlulukların farkındadır.Ülkemizin ve milletimizin öngörülebilir ve uygulanabilir hedefleri doğrultusunda koşacağız. Bilimsel ve akademik çalışmalara yeni bir derinlik ve boyut katabilme çabasında olacağız."

-" Toprağı yeşertmek,insanı yaşatmak bilim insanı olarak bizim görevimizdir"

Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Tarım sektörü, ülkemiz için savunma sanayi kadar önemlidir. Tarım sektörü, kalkınma ve ekonomik büyüme için temel taştır. Endüstriyel sanayimiz için tarım sektörü lokomotif güçtür.Dünyanın en büyük 10 ekonomi ülke arasına girmede tarımsal üretim sinerji verecektir.Ziraat Fakülteleri ve modern tarımsal üretim; inanıyorum ki, son 1 yılda tarımsal alanda yaşanılan sorun ve sıkıntılardan dolayı bundan sonra daha ilgi görecektir. Üniversite olarak tarımsal eğitimi ve modern tarımsal üretimi önemsiyoruz. Ziraat Fakültemiz önümüzdeki yıldan itibaren bu konuda önemli çalışmalara imza atacaktır.Kayısı konusunda büyük bir beklentinin olduğunun farkındayız. Malatya'da Kaysının alternatifi yine kayısıdır.Yıllardır alternatifler deneniyor, ama sorunlar çözüm bulmuyor. Yapılması gereken kayısının katma değerini ve pazar payı özelliklerini artırabilmektir.Şuanda Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 4 ay süresince hasadı yapılabilecek kayısı çeşitleri üzerindeki çalışmalar devam ediyor. İlk kayısı hasadımızı bu yıl 27 Mayıs'ta Ziraat Fakültemizin uygulama bahçesinde gerçekleştirdik.Bu gibi projeler artarak devam edecek. Çünkü kayısı konusunda tematik bir üniversiteyiz. Toprağı yeşertmek,insanı yaşatmak bilim insanı olarak bizim görevimizdir." diye konuştu.

-"ABD ve Avrupa ülkelerinin üniter yapısını bozmaya çalışanlara nefes bile aldırmazlar"

Türkiye'nin üniter yapısı ile sorunu olanların Malatya Turgut Özal Üniversitesinde barınamayacağını belirten Prof. Dr. Karabulut şöyle devam etti;"Malatya Turgut Özal Üniversitesi; ülkemizdeki farklılıkları ülkemizin zenginliği olarak kabul eder. Üniversitemiz; hangi adla olursa olsun;ülkemizin üniter yapısı ile bayrağımız ile sorunu olanların asla giremeyeceği, elini kolunu sallayamayacağı bir üniversitedir. Özgür düşünceyi destekliyorum, ama ihanet edenlerin, ihanet içinde olanların bir nedeni olamaz. Avrupa'yı da biliyoruz, Amerika'yı da biliyoruz.Hiçbir Amerika üniversitesi Amerika devletinin üniter yapısını bozmaya çalışanları barındırmaz, nefes bile aldırmaz.Almanya, Fransa yada bir başka Avrupa ülkesinde o ülkenin üniter yapısı aleyhinde faaliyette bulunamazsınız, çünkü buna izin vermezler. Bu konuda bizim de üniversite olarak tavrımız nettir.Rektörlüğe başladığım ilk gün deklare etmiştim, yine ediyorum; hiçbir terör örgütünün DHKP-C, PKK ve FETÖ 'nün yandaşına ve uzantısına üniversitemizde yapılanmasına ve barınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

"Bahane üretilmedi, iş yapıldı. Şikayetçi olunmadı, hedefe koşuldu"

Üniversitenin akademik ve idari kadrosuna çalışmalarından dolayı teşekkür eden rektör Prof. Dr. Karabulut, " Yeni bir üniversite kurulurken, kurumsal anlamda mutlaka sıkıntılar yaşanacaktır, yaşanmıştır da.Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin hem akademik ve hem de idari personeli, hiçbir sıkıntıya ve hiçbir olumsuz akıntıya kapılmadan görevleri ve sorumlulukları için ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Bahane üretilmedi, iş yapıldı. Şikayetçi olunmadı, hedefe koşuldu. Eksiklikler vardı, ama herkes bir birini tamamladı. Tüm personelim ile gurur duyuyorum. İyiki varlar, iyiki varsınız.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kısa sürede kurumsal ve kuruluş çalışmalarını büyük oranda tamamlamışsa bu kadrolarımız sayesinde olmuştur.İnanıyorum ki önümüzdeki dönem hem eğitim, hem akademik anlamda daha büyük projelere ve çalışmalara imza atılacaktır." şeklinde konuştu.

"Güzel işlerle anılın, ama ülkemiz için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın"

Mezun olan öğrenciler için ise Rektör Prof. Dr. Karabulut şu şekilde konuştu; "Sizler benim rektörlük görevimde ilk mezuniyet töreni yaptığımız ayrıcalıklı öğrencilerimsiniz. Üniversitemizin kuruluşuna tanıklık ettiniz. Yarın bu üniversitenin gelişimini sizler rahatlıkla anlatabileceksiniz. Sizleri bugün uğurluyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Mutlaka eğitimlerinizi bundan sonrada sürdürün. Şunu asla unutmayın; artık bilgiye ulaşmak, bilgi sahibi olmak tek başına bir şey ifade etmiyor, ortaya çıkan bilgiyi yönlendirmek ve yönetmek de çok önemli. Artık bilgiyi yönetenlerin kazandığı bir dönemdeyiz.

Milli değerlerimizi; hem yaşayan ve hem de yaşatan olun. Mesleğinde ve yapacağınız işlerinizde bulunan değil, aranan kişiler olunuz. Farklı olun,farkındalıklar yaratın.Güzel işlerle anılın, ama ülkemiz için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Sizler güveniyorum ve inanıyorum.

Bugünü, bir ayrılık olarak görmeyin.Bu üniversitenin kapıları hiçbir zaman sizlere kapanmayacaktır.

Mezunlarımızın mesleklerini sürdürmelerini ve istihdam edilmelerini de her platformda takip edeceğiz.Malatya Turgut Özal Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız.Bu nedenle; üniversitemiz web sayfamızda "Mezunlarımız Platformu" bölümü olacak, sizlerden o platforma üye olmanızı istiyorum.Hepinize güzel ve aydınlık yarınlar diliyorum. Gözlerinizdeki ışıltı hiç tükenmesin, hem sizlerin yolunu, hem de ülkemizin yarınlarını hep aydınlatsın.Yolunuz, bahtınız açık olsun.

-" Kalıcı olan hizmetlerdir. Geride bırakılacak olan hoş bir sadadır"

Öğrenci velilerini de tebrik eden, Malatya medya kuruluşu ve mensuplarına da teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya için bir değerdir.Malatya'nın kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimi için önemli bir lokomotiftir. Hepimiz gelip geçiciyiz. Hepimiz faniyiz. Kalacak olan bu eserlerdir. Kalıcı olan hizmetlerdir. Geride bırakılacak olan hoş bir sadadır.Gelin, hep birlikte şehrimizin ikinci üniversitesi olan Malatya Turgut Özal Üniversiteni el birliği ile gönül birliği ile yarınlara hazırlayalım."

Üniversite birincisi olarak Ziraat Fakültesi bitki Koruma Bölümünden Salih Selma Şahin, yaptığı konuşmasında, velilere ve hocalarının bilgi, emek ve özverilerine teşekkür ettikten sonra, "Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a özel olarak teşekkür ediyorum. Üniversitemizin kuruluş çalışmalarını sürdürürken biz öğrencilerinizi ihmal etmediniz. Kültürel ve sosyal etkinliklerle bizleri hep desteklediniz. Bazen yemekhanede bizimle sıraya girdiniz,bazen öğrenci evlerinde sıcak bir çayımıza ortak oldunuz. Bazen de gece öğrenci yurtlarında yanı başımızda oldunuz. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllar burası daha farklı bir üniversite olacaktır. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, biliyoruz ki, bizleri unutmayacaktır.Çünkü Sayın Rektörümüz,desteğini bizler mezun olduktan sonra da sürdürecektir" dedi.

Törende üniversite birincisi Salih Selma Şahin'e, ikincisi Özge Binbir'e ve üçüncüsü Vildan Eser ile birlikte bölüm ve meslek yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ve başarı belgeleri verildi.

Mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin keplerini toplu halde havaya fırlattılar.

Kaynak: Bültenler