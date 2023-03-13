Yılmaz Gruda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor! Menajeri Sağlık Bakanlığı'na seslendi: Lütfen yoğun bakıma alın

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Yılmaz Gruda, bir süredir hastanede tedavi görüyor. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 92 yaşındaki oyuncunun menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı'na seslenerek "Normal serviste 5 gün yattıktan sonra düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın" dedi.

Menajerimi Ara dizisinin ardından Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisinde rol alan Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Yılmaz Gruda sağlık sorunlarıyla nedeniyle hastanede tedavi gördü. Durumundan iyileşme görülmeyen 92 yaşındaki usta oyuncunun menajeri Tümay Özokur, sosyal medya hesabından bakanlığa seslenerek yardım istedi.

"LÜTFEN YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ YAPILSIN"

Sosyal medya hesabından Yılmaz Gruda'nın yoğun bakımda tedavi görmesi gerektiğini söyleyerek Sağlık Bakanlığı'na ve Fahrettin Koca'ya seslenerek "Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın" ifadelerini kullandı.