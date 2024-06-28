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Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu

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Geçirdiği kazadan dolayı uzun senelerdir elini kameraya göstermekten kaçınan MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı. 3 parmağını 5 yaşındayken geçirdiği kazada kaybettiğini söyleyen Yalçınkaya "Kimse bana iş vermeyecek diye düşündüğüm için daha çok çalıştım ve buralara geldim. İki çocuğum benim elimi dövme yaptırdılar. Şef arkadaşlarım da bana elimi hiç sormadı. Umarım birilerine ilham olurum" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacı seçmeleri devam ediyor. Yarışmaya katılan Melek Baba'nın parmaklarının olmadığını ve sürekli elini saklamaya çalıştığını gören ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yıllar önce kendi yaşadığı kazayı ilk kez anlattı.

"PARMAKLARIM OLMADIĞI İÇİN HEP SAKLANDIM"

3 yaşındayken elini traktör motorunun pervanesine kaptıran yarışmacı "Ben bu yüzden hep saklandım, artık özgür olmak istiyorum. Herkesin başına gelebilecek olayı sanki ben lanetlenmişim gibi düşünmek istemiyorum. Küçük şehirde yaşarken herkes biliyordu ama büyük şehre gelip bir de evlenince herkesten saklamaya çalıştım" dedi.

Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu

YALÇINKAYA: 5 YAŞINDA OYUN OYNARKEN 3 PARMAĞIMI KAYBETTİM

Yarışmacının kesilen elini sürekli sakladığını fark eden Mehmet Yalçınkaya "Ben sizlere ilham oluyorsa ve bunun için geri adım atıyorsan yanlış yapıyorsun. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Sendeki saklanma olayını kırabilmek için ben de hikayemi anlatabilirim. Ben de 5 yaşındayken yaşadım bu olayı. Hikayelerimiz benzer... Ben de arkadaşlarımla oynarken 3 tane parmağımı kaybettim. Seni anlıyorum. Kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu

"İŞ GÖRÜŞMESİNE VE ASKERLİK ŞUBESİNE GİTTİĞİMDE ELİMİ GİZLEMİŞTİM"

Parmakları olmadığı için sektörde zorlandığını söyleyen Yalçınkaya, sözlerine şöyle devam etti: "İş görüşmesine gittiğinizde saklarınız çünkü kimse sizi işe almayacakmış gibi gelir. Daha sonra işe aldıktan sonra da acaba bu işi yapabilecekler mi diye yanınıza başka insanlar gönderirler. Çok yakın akrabalarımızdan bir tanesi bana kız verilmeyeceğini düşünüyordu. Ben çoğu işyerine alındım ve kariyer yaptım. Şimdi de gördüğün gibi burada jüriyim. Kolay bir yol değil ve maalesef bakış açıları her zaman fiziğedir. Askerlik şubesine gittiğimde elimi saklamıştım beni askere alsınlar diye. Şehre gelip askerleri gördüğümde onlara elimi sakladığımı söylemiştim. Onlar da gidip doğruyu söylememi istediler. Bu bir lanet değil, bir kaza.

"HIRS YAPARAK DAHA FAZLA ÇALIŞTIM"

"Kapının önünde 2 arkadaş oynarken geçirdiğim bir kaza. Çoğu insan buna 'Bir kıyma makinasında oldu' diyor. Hayatımızda yaşadığımız kazalar bizi daha çok tutunmaya sevk ediyor. Bazı insanlar eli yok, kolu yok, vücudunun yarısı olmayanlar var. 11 yaşında çıraklıkla başladığım hikayemde kimse benim aşçı olacağıma inanmadı. Bu bana her zaman hırs ve tutunma verdi. Herkesten fazla çalıştım."

Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu

"ÇOCUKLARIM BENİM ELİMİ DÖVME YAPTIRDI"

Benim iki tane çocuğumun dövmeleri beni elimdir. Senin bu halini sevenler de olacaktır. Çocuklar dövmeyi yaptırdıktan sonra acaba etkilenir miyim diye bana 1 sene sonra gösterdiler. Mesela Danilo ve Somer her zaman eti beni zorlamamak için kendileri keser. Bunu da çaktırmazlar. Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarından biri bana önyargılı davranmadan buraya jüri yaptı. Bu iki arkadaşım benim elimle ilgili hiçbir şey konuşmadı, sormadılar. Sen de her şeyi bırakarak hayata dimdik sarılmaya devam ediyorsun. Ben buradayım. Ben de bu vesileyle biraz ilham oldum herhalde."

Arkadaşı Mehmet Yalçınkaya'nın geçirdiği kazayı öğrenen Somer Sivrioğlu ise duygusal anlar yaşadı.

Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu

Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu

Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu

Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu

Ecem Altan
Ecem Altan
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