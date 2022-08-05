Yıllar sonra ortaya çıkan Aysun Kayacı'nın eşi Efe Kapancı merak konusu oldu

Bir dönemin en gözde modellerinin başında gelen Aysun Kayacı, yıllar sonra ortaya çıktı. 2012 yılında yurt dışına taşınan model, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Bodrum'da tatil yapan Kayacı, siyah mayosuyla objektiflere takıldı.

EFE KAPANCI İLE EVLİ

Aldığı kilolarla dikkat çeken 43 yaşındaki Aysun Kayacı'nın özel hayatı da merak konusu oldu. Ünlü isim, 2012 yılında kendi sektöründen uzak ve göz önünde olmayan bankacı Efe Kapancı ile dünyaevine girerek Londra'ya yerleşti. Uzun yıllardır Londra'da yaşayan modelin eşi, ülkede yatırım bankacılığı yapıyor.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir süredir son haliyle merak edilen Aysun Kayacı, tatil yapmak için Türkiye'ye tercih etti. Bodrum'a gelen ünlü isim, siyah mayosuyla plajda objektiflere takıldı. Aldığı kilolarla dikkat çeken ve görüntülendiğini fark edince eliyle karnını gizleyen Kayacı akıllara hamilelik iddiasını getirdi.

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