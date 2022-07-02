Yeni klibinde LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağıyor - Haberler

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Yeni klibinde LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağıyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yeni şarkısı Karakol'danın klibinde bir erkek ile kamera karşısına geçerek LGBT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e Sıla, Hazal Kaya ve Gülşen gibi birçok ünlü isimden destek yağdı.

Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli 'Karakol' önceki akşam yayınlandı. İki erkeğin yakınlaşmasının anlatıldığı klip kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İki erkeğin hikayesi üzerinden çekilen klipte eşçincellik göndermesi izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada gündem olan Mabel Matiz'e tepkilerin yanı sıra destek yorumları da yağdı.

Dün "HaddinibilMabelMatiz" etiketiyle Twitter'da gündem olan Mabel Matiz'e binlerce sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı. Matiz'e "Bu durum özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz" yorumları yapıldı.

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

Twitter'daki tepkilerin ardından ünlü isimler de harekete geçti. Sıla, Gülşen, Hazal Kaya, Berna Laçin ve Demet Sağıroğlu gibi isimlerden destek yağdı.

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Mabel Matiz Hazal Kaya Twitter Sıla Magazin Haberler

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Yorumlar (9)

Aslı Bozkurt:

Allah Kahhar ismiyle kahretsin kıyametin habercilerini Allahım içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak etme ya Rabbim amin

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Batman Malatya:

Sapkınlığı meşrulaştırmanın başka bir yolu sanat yoluyla şirinleştirme

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GECELERİN YARGICI:

SAVUNAN KENDİNİ SANATÇI SANAN ARKADAŞLARIN ÇOCUKLARIDA UMARIM AYNI DURUMU YAŞAR O ZAMAN NEYİ SAVUNDUKLARINI ANLARLAR

Cevap Yaz 0 13 Yayından Kaldır
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