"Yaz kızıyım" diyen Yasmin Erbil, bikinili pozunu paylaştı
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından cüretkar bikinili bir pozunu paylaştı. Yaz ayları çok sevdiğini belirten Erbil, paylaşımına "Yaz kızıyım ben" notunu düştü.
Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı uzun bir süre ekran macerasına ara veren Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki günlerde Çarkıfelek programıyla izleyici karşısına çıkacak. Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Erbil'in 26 yaşındaki kızı Yasmin Erbil de paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yasmin Erbil, soğuk havalardan sıkılınca yaz ayında çektirdiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Çiçek desenli cesur bikinili bir pozunu paylaşan Erbil, "Yaz kızıyım" ben notunu düştü. Erbil'in cesur pozuna ilk beğenilerden biri de babası Mehmet Ali Erbil'den geldi.