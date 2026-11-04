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Antalya'da kendini MİT görevlisi diye tanıtıp 218 bin lira dolandırdılar! Arsa parasını almaya gelince suçüstü yakalandılar

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Antalya'da kendini MİT görevlisi diye tanıtıp 218 bin lira dolandırdılar! Arsa parasını almaya gelince suçüstü yakalandılar
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Antalya'da telefonla aradığı N.Ş.'ye kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 2 şüpheli, kimliğinin terör örgütlerine para gönderilmesinde kullanıldığını öne sürerek yaklaşık 218 bin lira havale yaptırdı. Şüpheliler, Döşemealtı'ndaki arsanın 3 milyon 500 bin liralık satış bedelini elden almaya geldiklerinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Havale edilen paraya bloke konuldu, şüphelilerden biri tutuklandı.

Antalya'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 218 bin lira dolandıran ve arsasını 3 milyon 500 bin liraya sattırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran N.Ş, tanımadığı kişilerin kendisini telefonla arayarak MİT görevlisi olduklarını söylediklerini, kimliğinin bir olayda kullanıldığını ve terör örgütlerine aktarılmak üzere yurt dışına para gönderildiğini iddia ettiklerini belirtti. Şüphelilerin yönlendirmeleriyle baskı altında yaklaşık 218 bin lira havale yaptığını anlatan N.Ş, zanlıların ayrıca Döşemealtı ilçesindeki arsasını emlakçı aracılığıyla 3 milyon 500 bin liraya satmaya çalıştıklarını ifade etti.

ARSA PARASINI ALMAYA GELİNCE YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, müştekiye ait arsanın satış bedeli olan 3 milyon 500 bin lirayı elden almaya gelen 2 şüpheliyi önceden aldıkları önlemler kapsamında suçüstü yakaladı. Müştekinin şüphelilere havale ettiği 218 bin liraya ise banka tarafından bloke konulması sağlandı.

KORSAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE 100 BİN LİRA CEZA

Soruşturmada olayda korsan taksi kullanıldığı belirlendi. Araç sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulanırken araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi, diğer şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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