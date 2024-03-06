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Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun, teklifi reddetti

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Survivor All Star'ın konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, kızının Yunus Emre'nin cezasının silinmesi için kendisine yalvardığını ancak isteğini kabul etmediğini söyledi. Kızını hayatı boyunca ilk kez kırmak zorunda kaldığını söyleyen Ilıcalı, kurallar gereği Yunus Emre'nin cezasını kaldıramadığını belirtti. Yunus Emre "Özür dilerim Yasemin, yemek çalarken yakalandığım için ceza aldım" ifadelerini kullandı.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'da Yunus Emre de aldığı cezalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yunus Emre'nim bir cezası kaldığını öğrenen Yasemin Ilıcalı da cezanın düşürülmesi için babasından ricada bulundu. Kızının isteğini geri çevirmek zorunda kalan Acun Ilıcalı da konseyde durumu anlatınca Yunus Emre de ne yapacağını bilemedi.

"YASEMİN'İ HİÇ KIRMAMIŞ OLABİLİRİM, SIKINTILI DAKİKALAR YAŞADIM"

Konseyde Kırmızı takımla konuşan Acun Ilıcalı, "Dün kızım Yasemin benimleydi. 'Baba Yunus Emre'nin bir cezasını lütfen affet' dedi, ancak ben de ona yaşı küçük ama yani sonuç itibarıyla bir hayat dersi vermek zorunda kaldım. Yasemin istiyor diye biz Yunus Emre'nin cezasını azaltamıyoruz. O yüzden Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım, Yasemin de gerçekten çok üzüldü. Israr da etti olay 'baba lütfenlere' döndü. Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum belki de hiç kırmamış olabilir sıkıntılı dakikalar yaşadım" dedi.

Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun, teklifi reddetti

"ÖZÜR DİLERİM, YEMEK ÇALARKEN YAKALANDIM"

Yasemin Ilıcalı'nın isteğine çok şaşıran Yunus Emre ise "Çok özür dilerim, ben bu cezayı hak ettim Yasemin. Düşünmesi bile yeter. Çok ceza yediğimden dolayı yemek çalarken yakalandım. Çalışanları zor durumda bırakacak şekilde olduğu için bu cezayı yedim" karşılığını verdi.

Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun, teklifi reddetti

Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun, teklifi reddetti

Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun, teklifi reddetti

Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun, teklifi reddetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (5)

Frt Tblt:

bu kutu kutu pense yarışmasının hala izlenmesi çok üzücü.

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Duygu Sogan:

İzleyen var mı ki ya bunları

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Hasan Turan:

Oğlum yunus emre burdan yürü sen. Kızı tavla. Hayatın kurtulur yedi ceddin :)

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ali ihsan çakır:

Kızı baya güzelmiş. Duru bir güzelliği var.

3
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Bilir Kişi:

Olay 'baba lütfenlere dönmüş'... aaa kıyamam yaaa, bak çok üzüldük şimdi... gereksiz...

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