Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile evlendi

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve maneviyata yöneldikten sonra kendisine bambaşka bir hayat seçen Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturdu.

KALBİNİN KAPILARINI AÇTI

21 yıl sonra ikinci kez evlendiği Nilgün Altınyay'ı 3 yıl önce kanser nedeniyle kaybeden Yaşar Alptekin, aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca da buldu. Mütevazı bir yaşam süren ünlü isim kalbinin kapılarını açtığı Nadire Tunca ile mutluluğa "Evet" dedi.

MÜTEVAZI NİKAH

Sade bir tören ile hayatını birleştiren çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yaşar Alptekin ve eşinin nikah karelerine beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

BİR SENE TESTTEN GEÇMİŞ

Yaşar Alptekin, "Tesettürlü, öyle denk geldi. Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen" sözleriyle müstakbel eşini bir sene testten geçirdiğinden bahsetmişti.