Yasak Elma dizisinin Sedai'si Bahtiyar Memili, oyuncu Necip Memili'nin kardeşi çıktı

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu, Sevda Erginci, Murat Aygen, Nehir Erdoğan ve Barış Ataç'ın paylaştığı Yasak Elma dizisinde rol alan Bahtiyar Memili, özel hayatıyla gündem oldu.

NECİP MEMİLİ'NİN KARDEŞİ ÇIKTI

Kaçma Birader, Yedi Güzel Adam, Kehribar ve Kara Komik Filmler gibi birçok projede rol alan Bahtiyar Memili, Yasak Elma dizisindeki Sedai rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarısıyla adından söz ettiren Memili, bu zamana kadar sayısız projede rol alan usta oyuncu Necip Memili'nin kardeşi çıktı. İkilinin kardeş olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

BAHTİYAR MEMİLİ KİMDİR?

Bahtiyar Memili, 1985 yılında Adana'da dünyaya geldi. Kameralar karşısına ilk kez 2014 yılında 'Kaçak' adlı televizyon dizisi ile geçen Bahtiyar Memili, Kaçma Birader, Yedi Güzel Adam, Kehribar, Karakomik Filmler: Deli gibi pek çok yapımda da yer aldı. 'Aile Arasında' adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın şive danışmanlığını yapan Bahtiyar Memili, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan 'Yasak Elma' adlı dizide Sedai karakterine hayat vermektedir.