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Yarın akşam evlenecek olan Acun Ilıcalı'nın davetiyesi ortaya çıktı

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Yarın akşam Esma Sultan Yalısı'nda evlenecek olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi ortaya çıktı. Çiftin davetiyeye "Lütfen sosyal medya olmasın" notunu düşmesi dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptıran ve yıllardır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Acun Ilıcalı, yarın akşam dördüncü kez nikah masasına oturacak.

SOSYAL MEDYA YASAĞI

Ünlü çift yarın akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacak. Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı, yakın arkadaşlarının olduğu küçük bir grupla düğün yapmayı planlıyor. Siyah renge olan düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı ve Altunkaya çifti düğün davetiyesi olarak da siyah ışıltılı bir model seçti. Davetlilerin siyah kıyafet giymelerini isteyen çiftin düştüğü "Lütfen, sosyal medya olmasın" notu da dikkatlerden kaçmadı.

HAMİLELİK İDDİASI

Öte yandan Ayça Çağla Altunkaya'nın bebek beklediği çiftin bu yüzden nikah yaptıkları ileri sürülmüştü. Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada hamilelik iddiasını yalanlayan Altunkaya "Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" diyerek sitem etmişti.

İşte Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah davetiyesi:

Yarın akşam evlenecek olan Acun Ilıcalı'nın davetiyesi ortaya çıktı

Yarın akşam evlenecek olan Acun Ilıcalı'nın davetiyesi ortaya çıktı

Yarın akşam evlenecek olan Acun Ilıcalı'nın davetiyesi ortaya çıktı

Yarın akşam evlenecek olan Acun Ilıcalı'nın davetiyesi ortaya çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı Sosyal Medya Acun Ilıcalı Ünlüler Magazin Medya

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Yorumlar (4)

GAGS:

görüntüler alp kırşanın sunumu ile sadece TV8,5 ve exxende.. :D

8
0
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Delil Deniz:

Bol şans

2
1
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Hasan Aydemir:

o çakı o karpuzu kesmez acun kendini kandırma

0
0
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faruk merttürk:

Artık taktik bu. "İstemiyoruz" de patlasın.

0
0
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