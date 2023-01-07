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Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Yal Çapkını dizisine dahil oluyor

Magazin Haberleri

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisine Mine Tugay'dan sonra yakışıklı oyuncu Fırat Çelik de kadroya dahil oluyor. Çelik dizide "Efe" rolünü oynayacak.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Mine Tugay'ın ardından yakışıklı oyuncu Fırat Çelik de konuk oyuncu olacak.

5 BÖLÜM OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burcu Alptekin'in yönettiği dizinin kadrosuna son olarak Mine Tugay "Defne" rolüyle konuk olmuştu. Tugay'ın ardından arkadaşı Efe de diziye katılıyor. Dizide "Efe" rolünü oynayacak olan Çelik, gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümle izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncunun dizide 5 bölüm kalması planlanıyor.

Fırat Çelik son olarak BluTv'de yayınlanan Saklı dizisinde Hazar Ergüçlü ile başrolü paylaşmıştı.

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Yal Çapkını dizisine dahil oluyor

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Yal Çapkını dizisine dahil oluyor

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Yal Çapkını dizisine dahil oluyor

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Yal Çapkını dizisine dahil oluyor

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Yal Çapkını dizisine dahil oluyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yalı Çapkını Fırat Çelik Magazin Haberler

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