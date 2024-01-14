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Villasını 100 milyona satışa çıkardığı söylenen Cem Yılmaz sinirlendi: Komik değil

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz villasını sattığı haberlerini yalanladı. Yılmaz "Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan. Gülmedim komik değil." diyerek evinden görüntü almaya çalışanlara sinirlendi.

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, Levent'deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığı iddia edilmişti. Ünlü komedyen hakkında çıkan haberleri anında yalanladı.

VİLLASINI 100 MİLYON LİRAYA SATACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Filmlerinin yanı sıra gösteriyle de yıllara damga vuran başarılı komedyen Cem Yılmaz, iddiaya göre Levent'deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı. Ünlü komedyenin emlakçısından da bu konunun gizli kalmasını istediği öne sürüldü.

Villasını 100 milyona satışa çıkardığı söylenen Cem Yılmaz sinirlendi: Komik değil

"GÜLMEDİM KOMİK DEĞİL"

"Evini satıyor" iddialarına sinirlenen Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başarılı komedyen "Bugün tuhaf bir şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone cekimi vs ile haber yapılan "evini satıyor" haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü ! Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba ? Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan… Gülmedim komik değil." diyerek haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.

Villasını 100 milyona satışa çıkardığı söylenen Cem Yılmaz sinirlendi: Komik değil

Villasını 100 milyona satışa çıkardığı söylenen Cem Yılmaz sinirlendi: Komik değil

Villasını 100 milyona satışa çıkardığı söylenen Cem Yılmaz sinirlendi: Komik değil

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

geçenlerde balıkesire gittim İstanbuldan epeyce uzaklaşınca yol boyunca yaşanacak çok güzel yerler gördüm buraları görüp geri döndüğümde kendimi istanbulda resmen ahıra kapatılmış gibi , ot gibi hissediyorum elli beş altmış sene önce bu şehir böyle değildi

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