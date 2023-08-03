Venezuela güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Venezuela'nın güzellik yarışmasında taç giyerek ülkesini gururla temsil edecek olan 26 yaşındaki başarılı modeli Ariana Viera, Florida'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Dominik'te düzenlenecek 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması için hazırlıklar yapan Ariana Viera, Florida'da geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetti.

Talihsiz kaza, 13 Temmuz'da Ariana'nın kendi kullandığı araçla gerçekleşti. Uykusuzluk ve yorgunluğun etkisiyle direksiyon başında uyuyakalan genç model kaza yaptı. Acil müdahale ekipleri, modeli iki kez hayata döndürmeye çalışsa da maalesef hastaneye ulaşırken Ariana hayatını kaybetti.

Başarılı bir model olan Ariana, aynı zamanda iş kadınlığına da adım atmış ve Full House Cleaning adlı temizlik şirketini yönetmeye başlamıştı. Özverili çalışmaları ve yardımseverliği ile tanınıyordu.

Hep başkalarının yardımına koşar, yardım meleği gibi birçok insana destek olurdu. Annesi Vivian Ochoa, "Kızım her zaman başkalarına yardım ederdi ve bu yüzden sürekli yorulurdu" dedi.

Başarılı modelin ani ve erken ölümü, ülkesinde ve hayranları arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Bu parlak yeteneğin geleceği, trajik bir kaza ile karanlığa gömüldü.