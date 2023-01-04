Uraz Kaygılaroğlu, hikayesi çalıntı olduğu iddia edilen Kadir Doğulu'yu tiye aldı

2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programına konuk olarak şarkı söyledi. Doğulu, performanslarının ardından evlilikleri hakkında konuşurken yaşadıkları bir tartışmayı anlattı. Doğulu'nun anlattığı olayın çalıntı olduğu ileri sürüldü.

HİKAYESİ BİR PAYLAŞIMDAN ALINTI MI?

Kadir Doğulu'nun anlattığı bu küslük hikayesi Adem Güneş'in Twitter'da paylaştığı bir hikayeye benzetildi. Doğulu'nun konuşmasının çalıntı olduğu söylenmiş ancak oyuncudan herhangi bir açıklama gelmemişti.

URAZ KAYGILAROĞLU TİYE ALDI

Sosyal medyada gündem olan çalıntı iddiasına Uraz Kaygılaroğlu'ndan yorum gecikmedi. Uraz Kaygılaroğlu yaşanan bu trajikomik olayı tiye alarak çok bilinen "Palyaço" hikayesini kendi hikayesi gibi anlattı. Kaygılaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçmiş zaman İzmir Fuar'dayız. Hava müthiş, güneş tepede. Eğlenceler, şarkılar, şovlar. Bir baktım köşede biri canı sıkkın oturuyor. "Abi dedim hayırdır?". 'Boşver' dedi. "Gel sıkma canını konuşalım" dedim. Yok diyor ama gözyaşları sicim gibi. "Bak gel böyle olmaz" dedim. "Şurada bir palyaço var herkesi güldürüyor, seni ona götüreyim" dedim. Hafifçe doğruldu boynuma bir öpücük bıraktı ve ne dese beğenirsin, "O palyaço benim..."

Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile Pis Yedili dizisinde de Kadir Doğulu ile başrolü paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

O Ses Türkiye'de eşi Neslihan Atagül ile yaşadıkları bir tartışmayı anlatan Kadir Doğulu, şunları söylemişti: "Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup çıktım. İşlerimi halledip akşam eve geldiğimde koltukta uyuyakalmıştı. Normalde onu hayatta orada yatırmaz kucağıma alır yatağa götürürüm. O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip yattım. Sabah yanıma geldi. İkimiz de kızgınız. Ben acaba biraz ara mı versek diye sordum o da 'tamam verelim' dedi. Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik. Ben tam dışarı çıkacakken geldi boynumda öptü. Sonra oturup konuştuk. Konuşurken ben dün gece eve geldim dedim o da 'fark ettim' dedi. Ben seni normalde yukarı götürürdüm ama götürmedim dedim. O da 'beni almanı çok bekledim' dedi. Ben de çok bekledim 'acaba aç mısın?' diye soracaksın diye dedim. O gün bizim miladımız var. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor."

Doğulu'nun anlattıkları yazar ve aile danışmanı Adem Güneş'in Twitter'da paylaştığı bir hikayeye benzetildi. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Doğulu için "Hikaye çalıntı, çok komik ya" yorumları yapıldı.

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