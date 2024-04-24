Ünlü İsimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Paylaşımları

FİLİZ AKIN

"Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Dilerim tüm yurdumuzda coşkuyla kutlansın."

FAHRİYE EVCEN

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

TARKAN

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

AHMET ÜMİT

"Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim.

Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı..' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun..."

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Canım çocuklarım, bugün kalbimizdeki en güzel duygularla dolu özel bir günü kutluyoruz; Ata'mızın armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı. Bugün, sadece bir bayram değil, sizin içinse çok daha fazlası... Bugün, sizin ne kadar özel ve değerli olduğunuzu hatırlatmak için bir fırsat.

Dünya üzerinde yaşayan tüm çocuklara, kardeşlere armağanınız olan bu bayramı, hep kardeşçe, birlikte, ayrışmadan, ötekileştirmeden, severek sayarak, birbirinize en hakiki özeni göstererek geçirin, bu sizlerin hayatında çok önemli olacak. Bizim içinse sizli büyürken gözlemlemek, her anınızda yanınızda olmak, sevinçlerinizi ve üzüntülerinizi paylaşmak en büyük mutluluk.

Siz, hayatımızın anlamı, en değerli varlıklarımız ve dünyanın en önemli parçalarısınız. Bugün, sizinle birlikte olmaktan ve sizinle bu güzel günü kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Hep birlikte sevgi dolu bir gün geçireceğiz, bol bol oyun oynayacağız, dans edeceğiz ve birlikte büyüleyici anılar biriktireceğiz."

GÖKSEL

"23 Nisan kutlu olsun."

TÜRKAN ŞORAY

"Ülkemizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, 23 Nisan 1920'de kurdu ve bugünü geleceğimiz olan, çocuklara armağan etti. Her zaman Atatürk'ün ışığında..."

ARAS BULUT İYNEMLİ

SİNEM KOBAL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ata'mızın, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklar, gününüz neşe dolsun, Hepinize sevgiyle sarılıyorum.

DEMET AKBAĞ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

KEREM ALIŞIK

Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

DEVRİM ÖZKAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.