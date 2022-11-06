Ünlü şarkıcı sahnede sınırları aştı! Yaptığı hareket binlerce kişinin ağzını açık bıraktı
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35 yaşındaki İsveç asıllı şarkıcı Tove Lo, İngiltere'de konser verdiği sırada sahnede göğüslerini açtı.
Sahneye altında sadece iç çamaşırı üstünde ise altın rengi korse ile çıkan şarkıcı performansı sırasında bir anda göğüslerini açıp kalabalığa doğru eğildi. Kalabalık bu hareket karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.
BEŞİNCİ ALBÜMÜNÜ YAYINLADI
Kısa süre önce de insanların ismini yanlış bir şekilde telaffuz ettiğini söyleyen şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı video ile isminin nasıl telaffuz edileceğini açıkladı. Tove, kısa süre önce beşinci albümünü yayınladı.