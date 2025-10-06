Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı

Ünlü şarkıcı Rita Ora, Paris'te katıldığı bir davette giydiği şeffaf siyah elbiseyle adeta nefes kesti. 34 yaşındaki yıldız, elbisesinin altına gümüş rengi sütyen ve iç çamaşırı giyerek iddialı tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.

Fransız başkentinde geceye katılan Rita, cesur kıyafetiyle kalçasını sergilemekten hiç çekinmedi. Şarkıcıya siyah güneş gözlükleri, beyaz açık burunlu topuklular ve siyah bir çanta eşlik etti.

Etkinlik öncesinde Wicked filminin yıldızı Cynthia Erivo ile bir araya gelen Rita, onunla birlikte kameralara poz verdi.

Rita'nın bu cesur tarzı, kısa süre önce yayınladığı yeni şarkısı "All Natural" için çekilen müzik videosundaki iddialı sahneleri hatırlattı. Klipte Rita, terk edilmiş bir gece kulübünde yalnız dans ederken siyah gözlük, beyaz atlet ve iç çamaşırıyla kamera karşısına geçiyor.

Şarkının klibini yönetmen eşi Taika Waititi çekti. Rita, bir röportajında klip çekimleri sırasında yaşanan eğlenceli bir anısını şöyle anlattı:

"Çekim sırasında Taika'nın en yakın arkadaşlarından biri kamerayı kullanıyordu. Taika bir anda 'Kalçayı çek, kalçayı çek!' diye bağırdı. Kameraman utanınca, Taika 'Rahat ol, çek gitsin!' diyerek onu cesaretlendirdi."

Rita, o gece saçlarını düzleştirip sade bir makyaj tercih etti. Nude tonlarındaki ruju ve doğal tarzıyla hayranlarından tam not aldı.

Ünlü şarkıcı, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Edward Enninful'un EE72 partisinde tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

Son dönemde Netflix ile yeni bir müzik projesine de imza atan Rita Ora, hem kariyerinde hem de tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.