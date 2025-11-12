Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçiren Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez Abacı'dan kötü haber geldi.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATA VEDA ETTİ

Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale sonrasında anjiyo uygulanarak stent takılan ve böbreklerinde oluşan sorunun ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen Abacı, 78. yaş gününde hayatını kaybetti.

"SEVGİSİ, GÜLER YÜZÜ VE GÜZEL KALBİYLE DAİMA HATIRLANACAK"

Acı haberi ünlü sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu. Budak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak." ifadelerine yer verdi.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Radyosu'na 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde"yi çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Selçuk Tekay'ın bestelediği "Vurgun" adlı şarkı ve albümle öne çıkan Muazzez Abacı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekti.

Muazzez Abacı, zamanının büyük kısmını ABD'de yaşayan kızı Saba Abacı ve torunuyla geçiriyordu.