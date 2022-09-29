Gangsta Paradise şarkısıyla tanınan ünlü rapçi Coolio banyoda ölü bulundu

Gangsta Paradise şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü rap şarkıcısı Coolio, banyoda ölü bulundu. Coolio'nun ölüm nedeni menajeri tarafından kalp krizi olarak açıklansa da, polis cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

Gangsta Paradise şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ABD'li rap şarkıcısı Coolio ismiyle bilinen Artis Leon Ivey Jr, 28 Eylül çarşamba günü akşam saatlerinde arkadaşının evinde tuvalete gittikten sonra zeminde hareketsiz yatarken bulundu.

KALP KRİZİ SONUCU ÖLDÜ

Sağlık ekibi çağrılan evde yapılan ilk müdahalelerde Coolio'nin öldüğü tespit edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde ölümün ani kalp yetmezliği sonucu gerçekleştiği belirlendi. Cinayet bulgusuna rastlanmamasına rağmen polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ROL ARKADAŞINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Michelle Pfeiffer Dangerous Minds filminde rol aldığı rapçi için Instagram hesabından bir paylaşım yaptı: "Yetenekli sanatçı Coolio'nun vefatını duyduğumda kalbi kırıldı. Çok erken yaşta öldü. Bazılarınızın bildiği gibi, 1995'te Dangerous Minds'da onunla birlikte çalıştığım için şanslıydım. Film müziğindeki muhteşem şarkısıyla Grammy kazandı. Bence filmimizin bu kadar başarılı olmasının nedeni buydu. Onu nezaketiyle hatırlıyorum. 30 yıl sonra hala şarkıyı duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Ailesine sevgi ve ışık gönderiyorum."

GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Gençlik yıllarında anne ve babasının ayrılmasıyla buhranlı bir dönem geçiren Coolio, kötü alışkanlıklar edindi. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyen Coolio, müziğe yöneldi. 1980 yıllarında müzik kariyerine başlayan ünlü rapçi 1995 yıllında çıkardığı Gangsta's Paradise şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Büyük ses getiren Gangsta's Paradise şarkısıyla Grammy ödülü kazandı.