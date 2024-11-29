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Ünlü oyuncunun başını örtüp poz verdiği fotoğraflar büyük beğeni topladı

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Rol aldığı projelerde hayat verdiği karakterlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi. Başını örtüp peş peşe pozlar veren Turan'ın fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlardan uzak kaldı. Dijital platformlardaki projelerde de boy gösteren Ayça Ayşin Turan son olarak Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi. Beyazlar içerisinde başını örten ünlü ismin tesettürlü hali çok beğenildi.

İşte ünlü oyuncunun o fotoğrafları;

Ünlü oyuncunun başını örtüp poz verdiği fotoğraflar büyük beğeni topladı

Ünlü oyuncunun başını örtüp poz verdiği fotoğraflar büyük beğeni topladı

Ünlü oyuncunun başını örtüp poz verdiği fotoğraflar büyük beğeni topladı

Ünlü oyuncunun başını örtüp poz verdiği fotoğraflar büyük beğeni topladı

Ünlü oyuncunun başını örtüp poz verdiği fotoğraflar büyük beğeni topladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJokerAllame:

iki tarafında gönlü olsun demiş :)

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