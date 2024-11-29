Ünlü oyuncunun başını örtüp poz verdiği fotoğraflar büyük beğeni topladı

Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlardan uzak kaldı. Dijital platformlardaki projelerde de boy gösteren Ayça Ayşin Turan son olarak Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi. Beyazlar içerisinde başını örten ünlü ismin tesettürlü hali çok beğenildi.

İşte ünlü oyuncunun o fotoğrafları;