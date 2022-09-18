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Ünlü oyuncu Gülcan Arslan leoparlı bikinisiyle uzanıp derede poz verdi

Magazin Haberleri

Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Gülcan Arslan, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu. Bikinisiyle derede yılan pozunu paylaşan başarılı oyuncu, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Despina karakterini canlandırmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Arslan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

"SU YILANI VAR MIYMIŞ?"

Arslan, leoparlı bikinisiyle deredeki pozlarını 210 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Bir bak bakayım su yılanı var mıymış?" notuyla yayınladı. Gülcan Arslan'ın çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı

ÇATIDA BİKİNİLİ POZ VERMİŞTİ

35 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde ise çatıda verdiği bikinili pozlarıyla olay olmuştu. Güzel oyuncunun art arda paylaştığı cesur pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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