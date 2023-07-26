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Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi

Magazin Haberleri

48 yaşındaki aktör Leonardo DiCaprio, söylentilere göre 28 yaşındaki sevgilisi Neelam Gill ile birlikte St. Tropez'de görüntülendi. Leo, kıyı kasabasında bir yatta kız arkadaşıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Genç mankenlerle yaşadığı ilişkiler magazin gündemini sarsan dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki ünlü manken Neelam Gill ile birlikte St. Tropez'de görüntülendi.

İDDİALARI DOĞRULAMADILAR

Bir süredir birlikte görülen çift, aşk söylentilerine rağmen henüz ilişkileri hakkında açıklama yapmadı. Bu ayın başlarında Leo, Londra'da Maya Jama (28) ve Neelam Gill ile birlikte bir partiye katılmıştı.

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi

ARKADAŞIYLA ÇIKIYOR İDDİASI

Leo'nun, genç mankenlerle ilişkisiyle ünlü olduğu bilinirken, Neelam'ın şu anda Leo'nun bir arkadaşıyla çıktığı belirtiliyor.

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Leonardo Dicaprio Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet YILMAZ:

herkes ekmeğinde size ne diyesim geldi :D

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