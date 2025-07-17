Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
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Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
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Hudutsuz Sevda dizisinde canlandırdığı "Şeref" karakteriyle tanınan 53 yaşındaki oyuncu Emre Alp Törün, bir süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle 15 Temmuz'da hayatını kaybetti. Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından, Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazıyla Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde canlandırdığı "Şeref" karakteriyle tanınan usta oyuncu Emre Alp Törün, 15 Temmuz günü yaşamını yitirdi. Sanat camiasını yasa boğan bu kaybın ardından Törün, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlanıyor

53 yaşındaki Emre Törün, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Daha önce pankreas kanserini atlatan sanatçının hastalığı son dönemde karaciğerine sıçramıştı. Tüm tedavi sürecine rağmen hastalığa yenik düşen Törün'ün vefatı, başta ailesi olmak üzere yakın çevresini ve hayranlarını derinden sarstı.

Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlanıyor

DİZİ VE TİYATRODA İZ BIRAKTI

Törün, kariyeri boyunca birçok dizi ve tiyatro yapımında yer aldı. "Arka Sokaklar", "Üç Kız Kardeş", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve son olarak "Hudutsuz Sevda" gibi yapımlardaki performanslarıyla hafızalara kazındı. Tiyatroyla olan bağını da hiç koparmayan oyuncu, sahnede gösterdiği başarıyla da takdir topluyordu.

Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlanıyor

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Emre Törün için bugün (17 Temmuz Perşembe) saat 15.00'te Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlendi.

Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlanıyor

Törenin ardından, ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası usta oyuncu, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta sanatçıyı sevenleri gözyaşları içinde uğurlandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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