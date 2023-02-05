Ünlü oyuncu Canan Ergüder Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Kansere yakalanmasının ardından bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Canan Ergüder, ekranlara dönüyor. Aile dizisinin kadrosuna dahil olan Ergüder, Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Aslan Soykan'ın ablası 'Leyla Soykan Sayıcı' karakterini canlandıracak.
Bir süre meme kanseriyle mücadele eden ve hastalığı atlatan ünlü oyuncu Canan Ergüder, son olara Oğlum dizinde rol almıştı.
Ünlü oyuncu yeni proje haberiyle hayranlarını sevindirdi. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu 'Aile' dizisiyle ekranlara dönüyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen ve Emel Göksü gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı iddialı dizi, 14 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Canan Ergüder, Tatlıtuğ'un canlandırdığı "Aslan Soykan'ın ablası "Leyla Soykan Sayıcı" karakterini canlandıracak.