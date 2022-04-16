Ünlü mimar Seim Yuhay, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi

2005-2015 yılları arasında Evlin Avidor ile evli olan başarılı mimar Selim Yuhay, uzun süredir Burcu Hanım'la aşk yaşıyor. Yıllardır birlikte olan çift, önceki gün nikah masasına oturdu.

NİKAH TÖRENİNDEN KARELERİ PAYLAŞTI

Bir dönem Kanal D ekranlarında Evim Şahane programını sunan, daha sonra TV8 ekranında yayınlanan Güle Güle Oturun programını yapan Selim Yuhay, şimdilerde yine Kanal D ekranında yayınlanan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim programını sunuyor. Bu zamana kadar hep işleriyle adından söz ettiren ünlü mimar, uzun yıllardır aşk yaşadığı Burcu Hanım'la nikah masasına oturdu. Yuhay, müjdeli haberi Instagram hesabından nikah töreninden kareleri paylaşarak duyurdu.

İşte çiftin sade nikahından kareler...