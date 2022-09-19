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Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı çok tanıdık çıktı, yıllar sonra görenler gözlerine inanamadı

Magazin Haberleri

Olacak O Kadar'la adeta efsaneler yaratan ünlü oyuncu Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca'yı yıllardan sonra görenler gözlerine inanamadı. Ayşe Kırca'nın şu sıralar çok izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde oynadığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin en önemli ve unutulmaz komedyenleri arasında yer alan Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca'nın son hali gündem oldu.

2015'te hayatını kaybeden Levent Kırca, ekranlarda olan dönemde birçok başarı elde etti. Unutulmaz oyuncu, bu defa kızıyla anıldı. Kızı da babası gibi oyuncu çıktı. Levent Kırca'nın kızının kim olduğunu görenler şaştı kaldı.

Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı çok tanıdık çıktı, yıllar sonra görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Kırca 2020-2021 döneminde yayınlanan Sol Yanım dizisinde Yasemin rolünü oynadı. Temmuz 2022'de başlayan Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde ise Yeliz rolüne hayat verdi.

Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı çok tanıdık çıktı, yıllar sonra görenler gözlerine inanamadı

28 yaşındaki Ayşe Kırca New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı. 28 yaşındaki Ayşe Kırca New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

İşte Ayşe'nin son hali:

Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı çok tanıdık çıktı, yıllar sonra görenler gözlerine inanamadı

Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı çok tanıdık çıktı, yıllar sonra görenler gözlerine inanamadı

Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı çok tanıdık çıktı, yıllar sonra görenler gözlerine inanamadı

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Levent Kırca Magazin Haberler

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