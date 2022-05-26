Ünlü isimler, Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek oldu - Haberler

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı. Belediye tarafından afişleri basılan konser programında bir değişiklik yapıldı ve Melek Mosso'nun adı çıkarıldı. Ahlaksızlığa özendirdiği iddiasıyla konseri iptal edilen Mosso, Twitter'da gündem oldu.

"AHLAKSIZLIĞA ÖZENDİREN SANATÇIYA YER YOK"

Bazı sivil toplum kuruluşları Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstermişti. Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesini isteyenlerden biri de Anadolu Gençlik Vakfı olmuş ve vakıftan yapılan açıklamada, "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" ifadelerine yer verilmişti. Tepkilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Melek Mosso'nun yer almadığı konser afişini yayınlayarak "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

MELEK MOSSO SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Melek Mosso, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından Twitter gündeminde birinci sıraya yerleşen Melek Mosso'ya ünlü isimlerden destek mesajları yağdı. Gonca Vuslateri, Haluk Levent ve Metin Uca gibi isimler hesaplarından yaptığı paylaşımlarla karara tepki gösterdi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

HALUK LEVENT

"Abisinin gülü"

GONCA VUSLATERİ

"İçimizdeki lunaparkı yıkamayacaklar. Müzik evrenseldir.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Melek Mosso candır. Sanatı ve sanatçıyı bitirme, yaşam şekline müdahale tavrını kabul etmiyoruz."

METİN UCA

"Sanat düşmanı, dinci faşist örgütlenmelerin hedef gösteri cüreti, kirlenmiş bürokratların, valilerin keyfi yasaklarıyla utanca dönüşüyor. Bu rezilliğe alışamayacağım, kabullenmeyeceğim. Melek Mosso'nun yanındayım."