Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlenip takipçisine ateş püskürdü

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şu sıralar annelik heyecanı yaşıyor. Kısa süre sonra bebeğini kucağına alacak olan Ronay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı da ihmal etmiyor. Ronay son olarak fotoğrafına gelen bir yoruma sinirlendi.

KUMLARIN ÜSTÜNDE POZ VERDİ

Rihanna özentisi olduğu yönünde eleştirilere sert çıkan Ece Ronay kumların üstüne süper mini göğüs dekolteli tulumuyla pozlar verdi.

"BAKMAK İSTEMİYORSAN BAKMA"

Ece Ronay'ın pozlarına çatlaklarıyla ilgili yorum yağdı. Ünlü fenomen ise bir takipçisine "Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum görmek istemiyorsan bakma yallah" diyerek tepki gösterdi.