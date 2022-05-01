Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlenip takipçisine ateş püskürdü - Haberler

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Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlenip takipçisine ateş püskürdü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Bebek bekleyen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya hesabından plajda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Bir takipçisinin çatlakları üzerine yaptığı yoruma sinirlenen Ronay, "Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum. Bakmak istemiyorsan yallah" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şu sıralar annelik heyecanı yaşıyor. Kısa süre sonra bebeğini kucağına alacak olan Ronay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı da ihmal etmiyor. Ronay son olarak fotoğrafına gelen bir yoruma sinirlendi.

KUMLARIN ÜSTÜNDE POZ VERDİ

Rihanna özentisi olduğu yönünde eleştirilere sert çıkan Ece Ronay kumların üstüne süper mini göğüs dekolteli tulumuyla pozlar verdi.

"BAKMAK İSTEMİYORSAN BAKMA"

Ece Ronay'ın pozlarına çatlaklarıyla ilgili yorum yağdı. Ünlü fenomen ise bir takipçisine "Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum görmek istemiyorsan bakma yallah" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlenip takipçisine ateş püskürdü

Ünlü fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlenip takipçisine ateş püskürdü

Ünlü fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlenip takipçisine ateş püskürdü

Ünlü fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlenip takipçisine ateş püskürdü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Sosyal Medya, Hamilelik, Ece Ronay, Magazin, Haberler

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