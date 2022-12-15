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Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi

Magazin Haberleri

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde umreye gitti. Maneviyata yönelen Sırp şarkıcı Jahovic, sosyal medya hesabından başörtülü bir fotoğrafını paylaştı.

2018 yılında Mustafa Sandal ile 9 yıllık evliliğini bitiren Sırp şarkıcı Emina Jahovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Maneviyata yönelen şarkıcı, önceki gün sosyal medya hesabından uçak biletini paylaşarak Medine'ye gittiğini duyurdu.

BAŞÖRTÜSÜ TAKIP POZ VERDİ

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Emina Jahovic umreden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Başörtüsü takarak poz veren Sırp şarkıcı, o anlarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi

NAFAKA YÜZÜNDEN MUSTAFA SANDAL'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2 çocuğunun babası Mustafa Sandal'a nafaka davası açan Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" diyerek tepki göstermişti.

Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi

Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi

Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi

Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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