Ufak Tefek Cinayetler'in Yıldız'ı Tülin Ece son haliyle şaşırttı! Eski halinden eser yok

Ufak Tefek Cinayetler, Sefirin Kızı ve Evlilik hakkında Her Şey dizileriyle tanınan Tülin Ece'nin son hali şaşırttı. Estetiğin dozunu kaçıran güzel oyuncu değişimiyle hayrete düşürdü.

Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın'ın olduğu Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini canlandıran Tülin Ece değişimiyle gündem oldu. Güzel oyuncun estetiklerden sonra eski halinden eser kalmadı.

SARIŞIN OLDU

Sefirin Kızı, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol alan Tülin Ece, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Şimdilerde sarışın olan ve değişimiyle herkesi şaşırtan güzel oyuncunun son hali ise beğenilmedi.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Estetikle bir hayli değişen güzel oyucunun eski halinden eser yok. İşte Tülün Ece'nin son hali.