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Tuğba Özay, Manavgat'ta Kendi Sera Çiftliğini Kurdu

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46 yaşındaki manken Tuğba Özay, Manavgat'taki çiftliğinde kendine küçük bir sera yaparak tarım yapmaya başladı. Ata tohumlarının önemine vurgu yapan Özay, toprağa olan sevgisini anlattı ve insanların kendi emeğinin karşılığını almasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Manavagat'taki çiftliğinde kendine küçük bir sera yaptıran 46 yaşındaki manken, eline tırmık alıp; tarım yapacağı alanı kazdı, temizledi, gübreledi ve havalandırdı.

Ben böyleyim işte Yataktan kalktığım gibi pijamalarımla bahçeye giderim

"TOPRAĞINIZ VARSA SATMAYIN"

Ata tohumunun önemine vurgu yapan Tuğba Özay, toprağa olan sevgilisini şu sözlerle anlattı:

Ben böyleyim işte. Bazen yataktan kalktığım gibi pijamalarımla bahçeye çıkar, o an aklıma eseni yaparım. Uzun süredir bahçemizde küçük bir sera yapmak istiyordum. Serayı kurdurdum ve geçtiğimiz günlerde de toprağını kazdım, temizledim, gübreledim, havalandırmaya bıraktım.

Ata tohumuna çok önem veriyorum ve gerçek ata tohumu üreten yerleri takip ediyor, destekliyorum. Onlardan ilham alıyorum, örnek oluyorlar bana. Toprak bizim anamız, varlığımızın ve sürekliliğimizin sebebi toprak. Toprakla iyi geçinmek, iyi anlaşmak gerek.

Toprağa olan ilgim giderek artıyor. Elimde birazcık ata tohumlarım var ve onları ekmek için sabırsızlanıyorum. Sonucu çok merak ediyorum. Hem kendi araştırmalarım hem büyüklerden öğrendiklerimle toprak ile daha da içselleşeceğim..

Sizin de önerileriniz olursa paylaşın lütfen. Benim size önerim toprağınız varsa satmayın! Ekin, biçin, üretin. Evinizin balkonunda saksıda bile üretin. Birileri için değil, kendiniz için üretin. İnsanın kendi emeğinin karşılığını alması mutluluk verici.

Bu arada ata tohumu biriktirmeye başladım. Benim için altından değerli şu an ata tohumu.

Ben böyleyim işte Yataktan kalktığım gibi pijamalarımla bahçeye giderim

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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