Tuba Büyüküstün'den dikkat çeken seçim paylaşımı! Takipçilerini bir konuda uyardı

Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı seçimle ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti. Büyüküstün "Bir takım taraftarı değil, bilinçli oy kullan. Araştır, gözünü, kulağını kapatma" dedi.

Son olarak yer aldığı Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla tam not alan Tuba Büyüküstün, de Türkiye'nin gündemi olan seçim gündemini yakından takip eden ünlüler arasında. Ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"BİZ BİR BÜTÜNÜZ"

2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, takipçilerinden birkaç noktada hassas düşünmelerini istedi. Güzel oyuncu "Birbirimizden ayrı değiliz hiçbirimiz. Hiçbirimiz daha haklı ya da daha haksız değiliz. Biz biriz ve bütünüz. Ayrışmak karşı karşıya gelmek yerine bütünün parçaları olduğumuzu bilsek ve buna sahip çıksak. Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz kendimiz ve ülkemiz için?" dedi.

"NEYE EVET DEDİĞİNİ BİL"

Hayalindeki ülkeyi tanımlayan ünlü oyuncu paylaşımının sonuna şunları yazdı: "Bir takım taraftarı gibi değil bilinçli oy kullan! Araştır, gözünü, kulağını kapatma. Neye evet dediğini bil. Kararsız mısın? Geleceğini hayal et. Çocuklarının geleceğini, torunlarının geleceğini.. Bir cevap belirecektir kalbinde" dedi.