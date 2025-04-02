TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomik boykot çağrısı yaptı. Çağrıya TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan Pusat, tepkilerin ardındanpaylaşımını silmek zorunda kaldı. TRT ise, Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı.

AYBÜKE PUSAT'IN ARDINDAN BORAN KUZUM'LA DA YOLLAR AYRILDI

Aybüke Pusat'ın ardından dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT'nin dijital platformu "tabii" için çekilecek "Bir Ruh Macerası" isimli dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum'a bugün "gündem nedeniyle" kendisiyle çalışamayacakları iletildi. Kuzum'un Aybüke Pusat'a da "Canım, güzel insan" notuyla yaptığı paylaşımla destek verdiği görüldü.

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla ilgili TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

TRT'NİN İLKELERİNE AYKIRILIK

Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.

DİZİNİN SENARYOSUNDA REVİZEYE GİDİLECEK

Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."