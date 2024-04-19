Tom Cruise'un ilk kez görüntülenen kızı Suri, 18. yaş gününü babasız kutladı

Tom Cruise'in 18 yaşında yeni basan kızı Suri Cruise, New York City'de yağmurlu havada doğum gününü kutladı, bu sırada babası Tom Cruise Londra'da iş başındaydı.

Page Six'e göre, doğum günü kızı perşembe günü bir arkadaşıyla yağmur altında dışarı çıktı. Suri, başının üstünde pembe bir şemsiye tutarken arkadaşıyla sohbet etti. Genç kız, kot pantolon, kahverengi bir gömlek üzerine kot ceket ve siyah ayakkabılar giymiş, elinde bir doğum günü hediyesi gibi görünen bir paket tutuyordu.

Babası Tom ise, Suri'nin doğum gününden bir gün önce Londra'da yeni bir proje çekerken görüldü. 61 yaşındaki "Görevimiz Tehlike" yıldızı geniş bir gülümsemeyle bir jeti uçururken görüldü.

Tom ve küçük kızı son yıllarda pek yakın değiller; bir kaynak, Tom'un Suri'yi 2012'den bu yana görmediğini belirtti.

Suri'nin annesi Katie Holmes, kızını gözlerden uzak tutmak istediğini söyledi. Holmes ayrıca Tom'dan "Suri'yi Scientology'den korumak" için 2012'de boşanma davası açtığını belirtmişti.

Suri artık yasal olarak yetişkin olduğu için dini inancı ve babası hakkında konuşmakta özgür. Ancak yakın zamanda Scientology'e ( İnsanın tanrısal bir varlık olduğuna inanan dini felsefe) katılması beklenmiyor. Eski Scientology sözcüsü Mike Rinder, "Suri bir Scientologist değil ve asla olmayacak... sevgi ve anlayışı hak ediyor" dedi.