Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu - Haberler

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Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu

Aslıhan Doğan-Arda Turan çifti Wimbledon tenis turnuvasının finali için Londra'ya gitti. Aslıhan, Tom Cruise ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Aslıhan'ın fotoğraf çekerken uyguladığı filtreden ünlü oyuncu da nasibini aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen ve tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon finaline katılan Arda Turan ve Aslıhan Turan çifti sosyal medyada gündem oldu.

FİLTREYİ ABARTTI

Sosyal medyadan sıkça paylaşım yapan ikili, büyük final öncesi Londra'da gezmeye çıktı. Ünlü çift, birbirinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Aslıhan'ın paylaşımı ise sosyal medyada esprilere konu oldu. Paylaşımında filtreyi abartan Turan, Tom Cruise'u 20 yaş gençleştirdi.

Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu

Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu

Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Aslıhan Turan Arda Turan Magazin Haberler

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