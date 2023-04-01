Tepkiler yüzünden haftalardır paylaşım yapmıyordu! Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için geri dönen Hasan Kaçan'a ünlü şarkıcıdan sert tepki

Geçmiş dönemde rol aldığı imar affı reklamları nedeniyle eleştirilen oyuncu Hasan Kaçan, 11 ili vuran depremler sonrası başladığı sosyal medya orucunu, seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğrafla gündem olan Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek bozdu. Kaçan'a tepki gösteren isimlerden ünlü şarkıcı Sibel Alaş, "Sen o imar affı reklamlarında oynayarak yüz binlerce insanın ölümüne davetiye çıkardın. Günahın bunca büyükken, bu fotoğraftan inanç sömürüsü yapmaya hiç mi utanmadın?" dedi.

Ünlü oyuncu Hasan Kaçan 2019'da çıkarılan "imar affı" döneminde, düzenlemeyle ilgili reklamlarda yer almıştı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kendisine yapılan eleştirilere sessiz kalan Kaçan, 5 Şubat'tan beri sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapmıyordu.

"DÜŞMAN OLSA BU HAREKETİ YAPMAZ"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği pozun gündem olması sonrası sessizliğini bozan Kaçan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez.

"KENDİ MİLLETİNİN KUTSALINI BİLMEMEK DAHA FENADIR"

Velev ki 'bilmeden' basılmış olsun. Kendi milletinin kutsalını bilmemek daha da fenadır. Bilmek ve olağanüstü hassas olmak zorundasın. Başka inanç biçimlerine gösterdiğin hassasiyetin yüz katını göstermek zorundasın. Bu fotoğraf yıllar ve yıllar boyu bu aziz millete zulmeden, camilerini ahır yapan, ezanını yasaklayan, kutsallarının üstünde tepinen, inancının düşmanı olan zihniyetin günümüzdeki tezahürüdür."

"BU FOTOĞRAFTAN İNANÇ SÖMÜRÜSÜ YAPMAYA UTANMADIN MI?"

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımı sonrası Kaçan'a ünlü şarkıcı Sibel Alaş'tan tepki geldi. Ünlü oyuncuyu rol aldığı imar affı reklamları üzerinden vuran Alaş, "Ey müslüman... Sen o imar affı reklamlarında oynayarak yüz binlerce insanın ölümüne davetiye çıkardın. Karşılığında milyonlar aldın. O çürük binaların altında kalıp can verenler senin insanların. Günahın bunca büyükken, bu fotoğraftan inanç sömürüsü yapmaya hiç mi utanmadın? Pes" dedi.