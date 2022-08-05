Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor

İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan Teletabiler'deki güneş bebeğin şimdilerde nasıl göründüğünü görünce çok şaşıracaksınız. Şimdilere 27 yaşında olan Smith, "Herkes gülümsememin değişmediğini söylüyor" dedi.

90'lı yılların sonunda yayınlanan ve o dönem izlenme rekorları kıran çocuk programı Teletabiler yıllar geçse de unutulmayan yapımlar arasında.

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuş animasyona benzer yapımda Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Po karakterlerinin yanı sıra sadece Jenerik'te gördüğümüz güneşin içinde gülen bir de bebek vardı. İşte o bebek büyüdü.

Program sırasında 9 aylık bebek olan Jessica Smith, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Programla bir anda şöhrete kavuşan Smith, şimdilerde 27 yaşında.

Smith "Halen bebek gibi bir yüzüm var. Herkes o zamanki ifademle şimdiki arasında benzerlik olduğunu ve gülümsememin hiç değişmediğini söylüyor" dedi.