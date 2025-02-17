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Tecavüz iddialarının ardından Beyonce ve eşi ölüm tehditleri aldı

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Ünlü rapçi Jay-Z, kendisine yöneltilen tecavüz iddialarının ardından eşi Beyonce ile birlikte ölüm tehditleri aldığını belirtti. 55 yaşındaki sanatçı, iddianın kendisine maksimum zarar vermek amacıyla ortaya atıldığını ifade etti. Jay-Z, kendisine yöneltilen iddiaları ortaya atan avukat Tony Buzbee'ye dava açıyor.

Ünlü rapçi Jay-Z, 13 yaşında bir kıza tecavüz etmekle suçlanmasının ardından eşi Beyonce ile birlikte ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı.

55 yaşındaki sanatçı, daha sonra geri çekilen davadaki iddianın kendisine maksimum zarar vermek amacıyla ortaya atıldığını belirtti. Jay-Z şimdi, kendisinin ve rapçi Sean "Diddy" Combs'un 2000 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri partisinde bir kıza saldırdığı iddiasını ortaya atan avukat Tony Buzbee'ye dava açıyor.

Mahkeme belgelerinde Jay-Z şunları söyledi: "Bay Buzbee'nin hakkımda yaptığı açıklamalara sosyal medyada gelen yorumlar bana zarar verdi. Örneğin, insanlar 'Combs ile birlikte hapiste, sonra da cehennemde buluşmanı sabırsızlıkla bekliyorum' gibi yorumlar yaptı. Diğer yorumlarda bana 'satanist', 'insan kaçakçısı', 'terörist' ve 'canavar' denildi, ırkçı hakaretlere maruz kaldım ve eşimle birlikte 'öldürülmek' veya 'idam edilmekle' tehdit edildik."

Gerçek adı Shawn Carter olan milyarder Jay-Z, Aralık ayında açılan davayla sarsıldı. Bunun bir şantaj girişimi olduğunu iddia etti. Cumartesi günü ise isimsiz davacının davayı gönüllü olarak geri çektiği açıklandı.

Beyonce ile üç çocuk sahibi olan Jay-Z, bu gelişmeyi bir zafer olarak nitelendirdi ve davayı "temelsiz, uydurma ve dehşet verici" olarak tanımladı.

Belgelerde, davanın zamanlamasının kötü niyetli olduğunu, Beyonce (43) ve büyük kızları Blue Ivy'nin (13) rol aldığı Mufasa: Aslan Kral filminin Londra galasından bir gün önce açıldığını belirtti. Jay-Z, "Bay Buzbee'nin bu davayı özellikle kızımın galasının arifesinde açtığını, beni kızımı desteklemek ya da olumsuz basın haberlerinden kaçınmak için saklanmak arasında bir seçim yapmak zorunda bırakmak istediğini düşünüyorum" dedi.

"Bu hukuk davası temelsizdi ve bir yere varmayacaktı. Yarattıkları kurgusal hikaye, iddiaların ciddiyeti olmasa gülünç olurdu. Bu deneyimi kimsenin yaşamasını istemem. Eşimin, çocuklarımın, sevdiklerimin ve benim yaşadığımız travma asla göz ardı edilemez" diye ekledi.

Tecavüz iddialarının ardından Beyonce ve eşi ölüm tehditleri aldı

Tecavüz iddialarının ardından Beyonce ve eşi ölüm tehditleri aldı

Tecavüz iddialarının ardından Beyonce ve eşi ölüm tehditleri aldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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