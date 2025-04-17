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Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi

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Bir süredir tedavi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uyarlandı. Tarkan'ın sanat dünyasındaki yakın dostlarının sadece çelenk gönderdiği törene, bir dönem tartışma yaşadığı Davut Güloğlu'nun katılması dikkat çekti.

Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. 68 yaşındaki Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi

TARKAN'A VEFASIZLIK

Neşe Tevetoğlu için Maltepe'deki Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Tarkan'ı bu zor gününde sanat dünyasındaki birçok ismin yalnız bırakması dikkat çekti. Yıllardır Tarkan ile yakın dost oldukları bilinen Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, törene katılmadı. Ünlü çift, isimleri adına ayrı ayrı çelenk yolladı.

Cenaze törenine Zerrin Özer ve Behzat Gerçeker'in ve bir dönem aralarının bozuk olduğu Davut Güloğlu'nun katıldığı görüldü.

Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi

Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi

Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi

Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi

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Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kim dost kim düşman insan zor gününde tanır.

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

ÖLÜM GERÇEK TARKAN DÜNYA YA TAPMA MAK LAZIM

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Haber Yorumlarıali ihsan çakır:

Allah rahmet eylesin.

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Haber YorumlarıOsman Akman:

haberin içeriği boş!!!

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