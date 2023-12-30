Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde kriz çıktı. Maça saatler kala Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk fotoğraflı tişörtü giymesine izin vermeyince takımlar da maça çıkmama kararı alarak ülkeye döndü. Yaşanan gerginliğin ardından sessiz kalmayan Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yayınladı. Paylaşımdan rahatsız olan Suudi marka ise oyuncuyla işbirliğini iptal etti.

"VATAN KIRMIZI ÇİZGİMİZ, SÖZLEŞMEYİ FESHEDİYORUZ"

Dünya gündemine oturan krizin ardından 31,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Atatürk'ün fotoğrafını yayınlayan güzel oyuncu "Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata'm" ifadelerini kullandı. Erçel ile reklam işbirliği yapan Suudilere ait marka, paylaşımdan rahatsız olduğu iddia edildi. Markaya ait olduğu ileri sürülen X hesabından yapılan paylaşımda oyuncuyla reklam anlaşmasının feshedildiği açıklanarak "En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için... Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi" denildi.

Markanın işbirliğini feshetmesine Hande Erçel'den henüz herhangi bir açıklama gelmedi.